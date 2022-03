Jak podał portal "The Hollywood Reporter", Yahya Abdul-Matten II nie tylko będzie współproducentem filmu "I Helped Destroy People", ale też zagra w nim główną rolę. Nie wiadomo, czy na ekranie zobaczymy też Jordana , ale szanse na to są spore.

"I Helped Destroy People": O czym opowie produkcja?

Scenariusz thrillera "I Helped Destroy People" oparty zostanie na motywach artykułu Janet Reitman opublikowanego w gazecie "The New York Times" w ubiegłym roku.

Napisaniem scenariusza na jego podstawie zajmie się twórca serialu "Ręka Boga" z Ronem Perlmanem w roli głównej: Ben Watkins. Bohaterem tekstu Reitman jest agent FBI Terry Albury, który po atakach z 11 września, jako jedyny czarnoskóry agent swojego oddziału, otrzymuje zadanie infiltracji muzułmańskiej społeczności. Wkrótce zauważa, że jego przełożeni w ramach wojny z terroryzmem dopuszczają się do bezprawnych działań. Chcąc zwrócić na to uwagę opinii publicznej i pomóc cierpiącym z tego powodu niewinnym ludziom, Albury udostępnia prasie tajne dokumenty biura.

"Wokół wojny z terroryzmem narosła cała mitologia, która dała agentom FBI władzę do rujnowania życia zupełnie niewinnych ludzi w oparciu o to, z której części świata pochodzą, religię, którą wyznają, bądź kolor ich skóry. I ja to robiłem. Pomagałem niszczyć ludzi. Przez 17 lat" - wyznał Albury w artykule Reitman.

