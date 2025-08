Pamela Anderson: popularność aktorki nie przemija. Była ikoną lat 90.

Pamela Anderson mimo upływu lat wciąż pozostaje ważną częścią popkultury i cieszy się zainteresowaniem mediów.

Pod koniec lat 80-tych zaczęła pracować jako modelka. Jej twarz widniała m.in. w reklamach i magazynach dla dorosłych. Z czasem zdecydowała się na wyjazd do Los Angeles, gdzie postanowiła dalej rozwijać karierę.

Światową sławę zyskała za sprawą roli w serialu "Słoneczny patrol", który realizowany był w latach 1989-2001. Produkcja opowiadała o losach grupy ratowników z Los Angeles. W 2017 aktorka zgodziła się także na gościnny występ w komedii "Baywatch. Słoneczny patrol", bazującej na lubianej serii.

Pamela Anderson: po latach wciąż zachwyca. Tym razem zagrała u boku Liama Neessona

58-letnia Anderson w ostatnim czasie ponownie zyskuje na popularności. Przyczynił się do tego sukces filmu "The Last Showgirl" w reżyserii Gii Coppoli. Aktorka zachwyciła publiczność odważną rolą oraz nowym podejściem do swojego wyglądu. Podczas wydarzeń branżowych prezentowała się na ściankach bez grama makijażu.

"Nie muszę już być fajna. Mogę być po prostu sobą. To bardzo wyzwalające, czuć się komfortowo we własnej skórze" - mówiła w jednym z wywiadów.

Już 1 sierpnia będziemy mogli zobaczyć ją w wyczekiwanej kontynuacji komedii "Naga broń". Anderson partneruje w filmie Liamowi Neesonowi, który wciela się w syna niezapomnianego porucznika Franka Drebina (w tej roli oglądaliśmy legendę komedii - Lesliego Nielsena). Gwiazda pojawia się na ekranie w roli kochanki głównego bohatera; jest odpowiedniczką postaci granej przed laty przez Priscillę Presley.

Pamela Anderson i Liam Neeson nową parą w Hollywood?

W ostatnich dniach w sieci aż huczy od plotek na temat rzekomego romansu Pameli Anderson z ekranowym partnerem, Liamem Neesonem. Osoba związana z produkcją filmu przekazała magazynowi "People": "To rozwijający się romans w początkowej fazie. Jest szczery i wyraźnie widać, że są sobą zauroczeni".

Przypomnijmy, że już w październiku 2024 roku Liam Neeson nie szczędził pochwał w stronę aktorki.

"Jeśli chodzi o Pamelę - przede wszystkim, jestem w niej szaleńczo zakochany. Praca z nią to czysta przyjemność" - mówił w jednym z wywiadów.

Wielu fanów uważa, że pogłoski na temat relacji aktorów są wyłącznie częścią przemyślanej kampanii promocyjnej. Zarówno Anderson, jak i Neeson wciąż nie zabrali głosu w tej sprawie.

