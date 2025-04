Festiwal Mastercard OFF CAMERA 2025 startuje już 25 kwietnia i potrwa do 4 maja. 3 maja, w sobotę, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się Gala Zamknięcia, w czasie której poznamy laureatów we wszystkich konkursach.

Mastercard OFF Camera. Maja Pankiewicz i Michał Sikorski zapraszają na festiwal

W Konkursie Polskich Filmów Fabularnych Mastercard OFF CAMERA prezentowane jest to, co w rodzimej kinematografii ostatniego roku jest najciekawsze, najbardziej oryginalne i jednocześnie uniwersalne. W każdej edycji największego święta kina niezależnego w tej części Europy dziesięć fabuł walczy o Nagrodę Główną w wysokości 100 000 złotych. Zostanie ona przyznana przez międzynarodowe jury.

Maja Pankiewicz wystąpiła w roli głównej w filmie "Innego końca nie będzie" w reżyserii Moniki Majorek. Po śmierci ojca Ola (w tej roli Pankiewicz), najstarsza z rodzeństwa, wraca do rodzinnego domu, gdzie odkrywa, że wiele się zmieniło – matka ma nowego partnera, dom ma zostać sprzedany, a relacje z bliskimi są napięte. Chcąc pogodzić się z przeszłością, Ola wraz z rodzeństwem – Pipkiem (Sebastian Dela) i Ajką (Klementyna Karnkowska) – odtwarza dawne zdjęcia i ogląda stare rodzinne kasety wideo. Wspólne wspomnienia pomagają im przepracować żałobę i spróbować odbudować więzi.

Z kolei Michał Sikorski zagrał w "Życiu dla początkujących". Wciela się w nim w postać Czarka. Odkrywa on sekret głównej bohaterki, Moni (Magdalena Maścianica), która jest... wampirzycą. Wkrótce okazuje się, że w ośrodku, w którym pracuje dziewczyna działa też drugi wampir – zmagający się z cierpieniem Mirek (Bartłomiej Kotschedoff). Stawia Moni dramatyczne ultimatum: albo ona go zabije, albo on zaatakuje pensjonariuszy.

Maja Pankiewicz i Michał Sikorski są nominowani do nagrody w kategoriach "najlepsza aktorka" oraz "najlepszy aktor". W programie "halo tu polsat" zaprosili widzów na majówkę do Krakowa.

"Spotkania z widzami w Krakowie – na organizowanych Q&A, ale też po prostu na ulicy – to jest niesamowite, że spotyka się ludzi w kawiarniach, można z nimi porozmawiać, wymienić się doświadczeniami" – mówił Michał Sikorski. "Miasto żyje festiwalem" – dodała Maja Pankiewicz, podkreślając wyjątkową atmosferę wydarzenia.

Aktorka podzieliła się również refleksją na temat emocjonalnego odbioru filmu "Innego końca nie będzie", w którym gra główną rolę.

"Piękne są reakcje po naszym filmie. Ludzie są bardzo poruszeni, dzielą się swoimi historiami, to jest bardzo chwytające za serce. Przychodzą do nas i opowiadają, że to jest trochę o nich, albo że mieli podobne doświadczenia, albo że dziękują, że został zrobiony taki film. To są bardzo miłe uwagi" – powiedziała Pankiewicz.

W programie festiwalu znalazło się ponad 200 filmów, z których wiele nie miało jeszcze premiery i można je zobaczyć wyłącznie podczas tego wydarzenia. To wyjątkowa okazja dla miłośników kina, by poznać nowe głosy i świeże spojrzenia w polskiej i światowej kinematografii.