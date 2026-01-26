"Drapacz chmur": trzymający w napięciu hit kina akcji

Gwiazdor o światowej sławie, Dwayne Johnson, przewodzi obsadzie filmu "Drapacz chmur" (2018) jako Will Sawyer, weteran wojenny i emerytowany dowódca oddziału ratunkowego FBI, obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwo drapaczy chmur z misją w Hongkongu. W tej metropolii zamożny chiński finansista i przedsiębiorca Zhao Long Ji (Chin Han) sfinansował budowę najwyższego na świecie budynku, który ma wysokość 1100 m i 225 pięter. Chociaż jest strukturalnie kompletny, proces budowy nie przebiegał bez komplikacji i drapacz chmur nie został jeszcze otwarty dla publiczności. Sawyer zostaje poproszony o zbadanie Perły, a jego rodzina - żona Sarah (Neve Campbell) oraz bliźniaki Georgia (McKenna Roberts) i Henry (Noah Cottrell) wprowadzają się do wieżowca.

Will Sawyer potwierdza Zhao Long Ji i jego zarządowi, że systemy przeciwpożarowe i zabezpieczenia są bezpieczne. Następnie Zhao Long Ji przekazuje Sawyerowi tablet, który daje pełny dostęp administracyjny do systemów komputerowych Perły, które można odblokować tylko za pomocą rozpoznawania twarzy. Złodziej pracujący dla Koresa Bothy (Roland Moller) próbuje ukraść ten tablet. Niedługo potem Sawyer odkrywa, że w najwyższym i najbezpieczniejszym budynku na świecie nagle wybuchł pożar a on został wrobiony w spowodowanie tej katastrofy. Ekspert ds. bezpieczeństwa musi przeniknąć do płonącego wieżowca, gdy okazuje się, że jego rodzina jest przetrzymywana w środku przez przestępców. Bohater musi sam znaleźć winnych podpalenia, oczyścić swoje imię z niesłusznego oskarżenia i uratować swoich bliskich, którzy są uwięzieni wewnątrz feralnego budynku - powyżej linii ognia.

Film w reżyserii Rawsona Marshalla Thurbera był inspirowany kultowymi filmami akcji, jak "Szklana pułapka" (1988) i "Płonący wieżowiec" (1974). Twórcy chcieli stworzyć nowoczesną wersję "człowiek kontra katastrofa". Budżet wyniósł około 125 mln dolarów, a globalne przychody przekroczyły 300 mln dolarów.

"Drapacz chmur" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Drapacz chmur" zostanie wyemitowany dzisiaj, 26 stycznia o godzinie 19.55 na antenie Polsatu.

