W 2018 roku Yorgos Lanthimos, obecnie znany z takich filmów jak "Biedne istoty", "Kieł", "Bugonia", "Zabicie świętego jelenia" czy "Lobster", wypuścił film "Faworyta". Główne role w produkcji zagrały Olivia Colman, Emma Stone i Rachel Weisz.

"Faworyta" - o czym jest film?

Fabuła filmu rozgrywa się w Anglii na początku XVIII wieku, gdy kraj pozostaje w stanie wojny z Francuzami. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman), a zamiast niej rządzi jej bliska przyjaciółka, lady Sarah (Rachel Weisz). W pewnym momencie na królewskim dworze pojawia się nowa służąca Abigail, która chce przypodobać się Sarah, by powrócić do swych arystokratycznych korzeni. Powoli zajmuje miejsce swojej pani u boku schorowanej królowej - zaczyna się walka o uwagę władczyni.

Film Lanthimosa zdobył aż 10 nominacji do Oscara! Ostatecznie nagrodzona została Olivia Colman w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za swoją rolę królowej Anny. Nominacje uzyskali też Emma Stone i Rachel Weisz oraz sam reżyser.

Genialny film Yorgosa Lanthimosa. Gdzie obejrzeć?

22 stycznia film zniknął z oferty HBO Max, ale spokojnie! Wciąż możemy obejrzeć go w ramach jednego z abonamnetów! Gdzie obejrzeć "Faworytę"?

Disney + - w ramach abonamentu,

Apple TV - do wypożyczenia za 9,99 zł,

Prime Video - do wypożyczenia za 9,99 zł,

Rakuten TV - do wypożyczenia za 9,99 zł.

Warto wspomnieć, że na Disney+ obejrzymy także nowszy film tego samego reżysera, za którym Emma Stone została nagrodzona swoim drugim Oscarem w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa, czyli "Biedne istoty".

