Wschodząca gwiazda polskiego kina. O tym debiucie będzie głośno

Mary Pawłowska urodziła się 13 września 2002 roku. Choć dopiero rozpoczyna swoją przygodę z kinem, przez wielu nazywana jest wschodzącą gwiazdą. Za sprawą premiery "Wielkiej Warszawskiej" na wielkim ekranie o młodej aktorce może zrobić się naprawdę głośno.

Kim jest Mary Pawłowska?

Pawłowska jest studentką Aktorstwa i Wokalistyki na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Dziadkiem młodej gwiazdy był pięciokrotny medalista igrzysk olimpijskich i wielokrotny medalista mistrzostw świata - Jerzy Pawłowski. Natomiast jej kuzyni, Józef ("Miasto 44") oraz Stefan ("O mnie się nie martw"), od dawna są znani polskiej publiczności.

"Kiedy powiedziałam im, że chcę zdawać do szkoły aktorskiej, mówili, że nie będą mnie ani do tego namawiać, ani mnie od tego odwodzić. A jeśli będę potrzebowała wsparcia, to oni zawsze chętnie mi pomogą. Ostatnio wspominaliśmy ze Stefanem te czasy. Usłyszałam od niego przepiękne słowa. A jako że był i jest moim ogromnym autorytetem, ta dziewczynka we mnie, mała Mary, została zaopiekowana" - mówiła w wywiadzie dla Vogue.

Do tej pory widzowie mogli zobaczyć Pawłowską w kilku głośnych serialach. Aktorka wystąpiła w "Czarnej śmierci", "Pati" oraz "Klangorze".

Debiut na wielkim ekranie. O czym opowiada "Wielka Warszawska"?

"Wielka Warszawska" to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce - Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater - Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian.

Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

"Wielka Warszawska" to porywająca historia o sporcie, mafii i walce o marzenia tocząca się w burzliwych początkach lat 90. Sensacyjne, zrealizowane z rozmachem widowisko osadzone w świecie wyścigów konnych.

Tomasz Ziętek w scenie z filmu "Wielka Warszawska" Grzegorz Press materiały prasowe

Scenariusz filmu jeszcze w latach 80. wyszedł spod ręki Jana Purzyckiego, autora klasyków "Wielki Szu" i "Piłkarski poker". "Wielka Warszawska" jest powrotem do świata hazardu i przekrętów znanego już widzom z tych kultowych tytułów. Za reżyserię oraz adaptację scenariusza odpowiada Bartłomiej Ignaciuk.

Niezwykły projekt przyciągnął do współpracy czołowych polskich aktorów. W głównego bohatera wciela się Tomasz Ziętek ("Hiacynt", "Żeby nie było śladów"), na ekranie zobaczymy również m.in. Marcina Bosaka, Tomasza Kota, Mirosława Kropielnickiego, Tomasza Sapryka, Agnieszkę Żulewską, Ireneusza Czopa, Andrzeja Konopkę, Piotra Trojana, Adama Bobika i Pawła Koślika.

Co o swojej bohaterce mówi debiutująca Mary Pawłowska?

"Przed wejściem na plan rozmawiałam o latach 90. z rodzicami. Pamiętają je jako czas kolorów, otwartości, wolności. Na tym się opierałam. Usłyszałam też, że moja postać, Ewa Kłos, to dziewczyna żywcem wyjęta z tamtych czasów - pełna nadziei i energii. Nie wychodzi przed szereg, ale walczy o swoje marzenia. [...] Ewa to jedyna postać spoza świata hazardu, tej nieczystej gry wokół wyścigów. Od początku byłam niejako na wygranej pozycji, bo sceny, w których występowałam, miały dawać oddech od tych wszystkich kryminalnych zawirowań. Gdy na ekranie pojawia się Ewa, to jakby zaświeciło się jakieś światełko" - opowiadała w cytowanym już wywiadzie.

"Wielka Warszawska" w kinach od 23 stycznia 2026 roku.

Zobacz też:

Otrzymała już siedem nominacji do Oscara. Pobiła rekord innej ikony kina