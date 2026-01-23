Otrzymała już siedem nominacji do Oscara. Pobiła rekord innej ikony kina

Kinga Szarlej

Kinga Szarlej

Ogłoszono nominacje do 98. ceremonii wręczenia Oscarów. Jedną z aktorek nominowanych w kategoriach najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz najlepszy film jest Emma Stone. To już szósta i siódma nominacja dla utalentowanej gwiazdy, dzięki którym dogoniła inną ikonę kina!

Kobieta w eleganckiej, jasnomiętowej sukni trzyma w rękach statuetkę Oscara. W tle widoczne są trzy sylwetki statuetek umieszczone na kremowej ścianie. Kobieta uśmiecha się, wyglądając na szczęśliwą i dumna ze swojego osiągnięcia.
Emma StoneJeff KravitzGetty Images

Emma Stone idzie po kolejne Oscary! Pobiła rekord

37-letnia Emma Stone jest dwukrotną laureatką Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za swoje role w filmach "La La Land" i "Biedne istoty". W tym roku zdobyła kolejne nominacje w walce o najważniejszą nagrodę filmową, co sprawiło, że pobiła rekord innej ikony światowego kina.

W wieku 37 lat Emma została najmłodszą kobietą w historii, która zdobyła siedem nominacji do Oscara w swojej karierze. W tym roku aktorka walczy o Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową kobiecą i najlepszy film, gdyż jest też jedną z producentek "Bugonii" Yorgosa Lanthimosa.

Siedem nominacji oznacza, że pobiła dotychczasowy rekord prawdziwej legendy kina - Meryl Streep. Do tej pory to ona była najmłodszą kobietą (w wieku 38 lat) z taką ilością nominacji. 76-latka wciąż pozostaje aktorką z największą liczbą nominacji do Oscara w historii - łącznie ma ich aż 21!

Dziękuję Akademii za te nominacje i wszystkim, którzy włożyli całe swoje serce w Bugonię
Emma Stone

"Nic z tego nie byłoby możliwe bez naszego reżysera, Yorgosa [Lanthimosa]. Jestem na zawsze wdzięczna za naszą kreatywną współpracę i przyjaźń" - wyznała Emma Stone w oświadczeniu z 22 stycznia.

"Dzielę się tym wyróżnieniem z genialnym Jesse Plemonsem oraz naszą wspaniałą obsadą, ekipą i producentami. Bycie w towarzystwie wszystkich tych niesamowitych nominowanych to prawdziwy zaszczyt i jestem im głęboko wdzięczna" - dodała.

Zobacz też: Znamy nominacje do Oscarów 2026. Polka z szansą na prestiżową nagrodę

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" [trailer]materiały dystrybutora
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze