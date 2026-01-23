Emma Stone idzie po kolejne Oscary! Pobiła rekord

37-letnia Emma Stone jest dwukrotną laureatką Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za swoje role w filmach "La La Land" i "Biedne istoty". W tym roku zdobyła kolejne nominacje w walce o najważniejszą nagrodę filmową, co sprawiło, że pobiła rekord innej ikony światowego kina.

W wieku 37 lat Emma została najmłodszą kobietą w historii, która zdobyła siedem nominacji do Oscara w swojej karierze. W tym roku aktorka walczy o Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową kobiecą i najlepszy film, gdyż jest też jedną z producentek "Bugonii" Yorgosa Lanthimosa.

Siedem nominacji oznacza, że pobiła dotychczasowy rekord prawdziwej legendy kina - Meryl Streep. Do tej pory to ona była najmłodszą kobietą (w wieku 38 lat) z taką ilością nominacji. 76-latka wciąż pozostaje aktorką z największą liczbą nominacji do Oscara w historii - łącznie ma ich aż 21!

Dziękuję Akademii za te nominacje i wszystkim, którzy włożyli całe swoje serce w Bugonię

"Nic z tego nie byłoby możliwe bez naszego reżysera, Yorgosa [Lanthimosa]. Jestem na zawsze wdzięczna za naszą kreatywną współpracę i przyjaźń" - wyznała Emma Stone w oświadczeniu z 22 stycznia.

"Dzielę się tym wyróżnieniem z genialnym Jesse Plemonsem oraz naszą wspaniałą obsadą, ekipą i producentami. Bycie w towarzystwie wszystkich tych niesamowitych nominowanych to prawdziwy zaszczyt i jestem im głęboko wdzięczna" - dodała.

