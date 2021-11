"Wróg doskonały": Tomasz Kot w międzynarodowej produkcji [OGLĄDAJ W POLSAT BOX GO]

"Wróg doskonały" ("A Perfect Enemy") jest adaptacją bestsellerowej powieści Amélie Nothomb - książkę przetłumaczono na 24 języki. Rozeszła się w 700 000 egzemplarzy.

Reżyserem filmu jest Kiké Maíllo, który jest również współautorem scenariusza. Główne role grają: Tomasz Kot, Athena Strates, Dominique Pinon i Marta Nieto. Zdjęcia realizowano w Hiszpanii, Francji i Niemczech.

Oglądaj film "Wróg doskonały" w POLSAT BOX GO!

Reklama

W filmie "Wróg doskonały" Tomasz Kot gra rozchwytywanego architekta Jeremiasza Angusta, który wraca do Polski po gościnnym wykładzie w Paryżu. W drodze na lotnisko do jego samochodu wsiada niespodziewanie nieznajoma (w tej roli Athena Strates) - leje, a że rzekomo udaje się w to samo miejsce, Jeremiasz oferuje jej podwózkę. Przyjazna rozmowa wkrótce nabiera najpierw dziwnego, potem niepokojącego charakteru. Kim właściwie jest Texel Textor - o ile to jej prawdziwe imię. Czego chce?

Tomasz Kot w psychologicznym thrillerze

"Dla mnie ta przygoda rozpoczęła się od 'Zimnej wojny'. Kiké Maíllo zobaczył mnie u Pawła Pawlikowskiego i zaprosił do współpracy. Obawiałem się, czy uda się nam pogodzić terminy" - mówi Tomasz Kot o tym, jak znalazł się na planie międzynarodowej produkcji.

"Bardzo spodobało mi się w scenariuszu to, że widzowie mogą skoncentrować się na relacji pomiędzy bohaterami, poznać ich, zgłębić całą sytuację. Poza tym... nigdy nie grałem w thrillerze psychologicznym, a bardzo chciałem" - dodaje aktor.



Jak wyglądała praca na planie filmu?

"Kike, reżyser, od początku mówił, że czasami kręci wręcz chaotycznie, na dwie kamery, w szybkim tempie. Mieliśmy dwa, trzy tygodnie przygotowań, głównie prób stolikowych. Dużo wtedy rozmawialiśmy" - opowiada Kot o swoim nowym filmie.

"Moja ekranowa partnerka Athena wychowała się w Kapsztadzie, ja w Legnicy. Miała wiele pytań o to, jak wyglądało życie za komuny, co to w praktyce oznaczało i jak może wpłynąć na postać Jeremiasza. Tłumaczyłem jej, że tacy polscy migranci, którzy pracowali w obcym języku, to byli zazwyczaj bardzo zdolni, super ambitni ludzie, którzy harowali za pięciu, żeby udowodnić swoją przydatność. To jest główna składowa perfekcjonizmu głównego bohatera. Z kolei Athena opowiadała mi o fawelach, o różnicach społecznych w RPA. To było ciekawe i pouczające. Na podstawie tych historii Kike rozbudowywał nasze retrospekcje" - dodawał aktor.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wróg doskonały" [trailer] materiały prasowe

Oglądaj film "Wróg doskonały" w POLSAT BOX GO!



Czytaj również:

"Rolnik szuka żony 8": Zaręczyny w programie podzieliły widzów



"Rolnik szuka żony": Stanisław zabrał głos i zaskoczył dziwną propozycją!

Tom Holland ma problemy ze zdrowiem! Na co cierpi filmowy Spider-Man?



Chce zagrać Jamesa Bonda. Sam się zgłosił!