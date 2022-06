Sean Penn: Ambasador Ukrainy w Hollywood

Wołodymyr Zełenski przemówił podczas gali zorganizowanej przez fundację CORE. Organizacja założona przez aktora Seana Penna ma m.in. na celu pomoc uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Polski oraz Rumunii. Hollywoodzki gwiazdor do Ukrainy pojechał w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to zaczął zdjęcia do swojego filmu. Jednocześnie, podobnie jak cały świat, obserwował niepokojące doniesienia o mobilizacji rosyjskich wojsk. Wiele wskazywało na to, że jest w miejscu, które stanie się areną historycznych wydarzeń, choć on sam nie dopuszczał tego do swojej świadomości.

Reklama

Po rosyjskiej agresji 24 lutego Penn porzucił samochód na poboczu i postanowił na nogach przejść z Kijowa do granicy z Polską. Wcześniej rozmawiał z najważniejszymi politykami w Ukrainie. W dniu wybuchu wojny wysłuchał także orędzia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Pod koniec kwietnie aktor zapowiedział także, że zamierza wrócić do Ukrainy. Teraz jednak analizuje, w jaki sposób może realnie pomóc. "Nie jestem idiotą, muszę to sobie ułożyć w głowie, przemyśleć, nie siedzę i nie esemesuję z prezydentem Ukrainy, podczas, gdy jego kraj jest oblężony" - zapewnił.

Sean Penn rozważał dołączenie do walki zbrojnej

Oscary 2022: Sean Penn zniszczy swoje statuetki?

"Byłeś gotów stopić swojego Oscara"

Zdjęcie Sean Penn / Omar Marques/Stringer / Getty Images

Podczas niedawnej gali fundacji CORE, przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy. Nawiązał on do obietnicy aktora. "Byłeś gotów stopić swojego Oscara w proteście przeciwko niewystarczającej pomocy Ukrainie. Jestem pewien, że nie będzie to konieczne. Stopiona powinna zostać broń barbarzyńców, którzy mordują ludność cywilną. Sprzęt agresora, jego czołgi, samoloty, okręty, rakiety powinny być stopione i całe to żelazo, które niesie zło" - mówił Zełenski.

Prezydent zauważył również, że podczas II wojny światowej oscarowe statuetki były robione z gipsu, by nie marnować metalu. "Można powiedzieć, że to był symboliczny gest, który nie wpłynął drastycznie na przebieg wojny. Ale nie możemy powiedzieć, że pokonalibyśmy nazizm bez tego kawałka metalu" - dodał.

W poruszającym przemówieniu Zełenski kolejny raz zaapelował o pomoc dla Ukrainy. Dodał również, że przerażające obrazy ze zniszczonych miast są dla mieszkańców Ukrainy nie tylko horrorem, ale przede wszystkim rzeczywistością, w której walczą o przetrwanie. "Spokojne miasta i wsie zmiecione z powierzchni ziemi. Pociski samosterujące i bomby, które nie zostawiają kamienia na kamieniu ze szkół, szpitali, teatrów, muzeów, całych ulic i dzielnic" - tak opisał codzienność obywateli Ukrainy.

Sean Penn: Emocjonalny wywiad o sytuacji w Ukrainie! Prosi o pomoc

Sean Penn: "Ukraina wygra tę wojnę. Pytanie, jakim kosztem"

Fundacja CORE w Polsce

Zdjęcie Sean Penn / Kevin Mazur / Getty Images

Fundacja CORE, jak czytamy na jej stronie internetowej, niesie teraz najpilniejszą pomoc dla uchodźców w Polsce i Rumunii. Uciekającym przed wojną zapewnia m.in. pożywienie, wodę, transport w miejsca schronienia. Organizacja współpracuje m.in. z samorządami Krakowa oraz Rzeszowa. Do podpisania umowy doszło pod koniec marca. Zgodnie z ustaleniami stron, miasto otrzyma od CORE "know-how" - informacje praktyczne zdobyte na podstawie dotychczasowych doświadczeń fundacji.

"Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do powstania tego centrum i wykonali całą pracę. W fundacji CORE pracujemy przy różnych katastrofach na całym świecie. W żadnym przypadku nie widzieliśmy, żeby jakiś kraj udzielił pomocy nie tylko na poziomie politycznym, ale także zwykłym rodzinom. Tym ludziom pomoc się bardzo należy, a z różnych powodów nie zawsze mogą ją otrzymać. Miłość, którą zobaczyliśmy w Polsce, jest inspirująca dla nas wszystkich. Te działania jeszcze bardziej skłaniają nas do współpracy z miastem Rzeszów" - Sean Penn.mówił aktor podczas wizyty w Rzeszowie.

CORE (Community Organized Relief Effort) powstała w 2010 r. w odpowiedzi na trzęsienie ziemi na Haiti, gdzie niosła pomoc, w tym medyczną, i gdzie dalej działa na rzecz mieszkańców. W czasie pandemii koronawirusa fundacja prowadzi m.in. bezpłatne testy w kierunku covid w USA.