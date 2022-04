"Jeszcze kilka dni temu tankowałem benzynę na stacji w Brentwood, a teraz jestem w środku wojny i myślę poważnie o tym, by chwycić za broń" - mówił o początku rosyjskiej inwazji w Ukrainie uznany aktor Sean Penn.

Jedynym powodem, dla którego nie zostałem w Ukrainie, nie chwyciłem za karabin i nie ubrałem kamizelki kuloodpornej, było to, że zabrakłoby tego karabinu i tej kamizelki dla lepiej przygotowanych do walki cywilów. Z jakimiś umiejętnościami, młodszych, wytrzymalszych. Ale sam fakt, że coś takiego przechodzi przez głowę, sprawia, że zaczynamy się zastanawiać: na jakim świecie żyjemy? Który mamy wiek? wyjaśnił.

W wywiadzie Sean Penn zapowiedział także, że zamierza wrócić do Ukrainy. Teraz jednak analizuje, w jaki sposób może realnie pomóc. "Nie jestem idiotą, muszę to sobie ułożyć w głowie, przemyśleć, nie siedzę i nie esemesuję z prezydentem Ukrainy, podczas, gdy jego kraj jest oblężony" - zapewnił.

Sean Penn: "Ukraina wygra tę wojnę. Pytanie, jakim kosztem"

Od początku konfliktu w Ukrainie Sean Penn jest adwokatem narodu ukraińskiego. Aktor wielokrotnie apelował o pomoc, zarówno tę humanitarną, w którą sam się angażuje, jak i militarną. Ten sam apel powtórzył w wywiadzie z komentatorem Fox News, Seanem Hannitym. Dziś Ukraina przestała być dla niego jedynie filmowym tematem, stała się symbolem i wzorem do naśladowania, co bardzo mocno podkreślił w rozmowie.

Reklama

"Należałem do tej przeważającej większości Amerykanów, która nie rozumie Ukrainy, tego, czym jest Ukraina, gdzie jest Ukraina. Zaciekawił mnie fakt, że prezydent Zełenski wcześniej był komikiem. Pojechaliśmy, aby stworzyć dokument, który ukaże Ukrainę i postać jej przywódcy" - wyjaśnił swoją obecność w Ukrainie aktor, którego zdjęcia niewątpliwie były sporym zaskoczeniem pośród fotografii relacjonujących pierwszy dzień wybuchu wojny.

Penn wyjaśnił, że do Ukrainy pojechał w listopadzie, kiedy to zaczął zdjęcia do swojego filmu. Spotykał się z artystami, miał rozmawiać również z samym prezydentem, co, jak dodał, z powodu COVID było wielokrotnie przekładane. Jednocześnie, podobnie jak cały świat, obserwował niepokojące doniesienia o mobilizacji rosyjskich wojsk. Wiele wskazywało na to, że jest w miejscu, które stanie się areną historycznych wydarzeń, choć on sam nie dopuszczał tego do swojej świadomości.

Zdjęcie Sean Penn w regionie Doniecka (18.11.2021) / Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/Associated Press / East News

Dodał, że rozmawiał z wieloma ekspertami, którzy wskazywali na najbardziej zatrważające konsekwencje takich działań. "Znałem zagrożenie, ale do ostatniej chwili jakaś część mnie nie chciała przyjąć tego do wiadomości, wypierałem myśl, w jakiej sytuacji znajdzie się Ukraina i cały świat" - wspomina aktor dodając, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy dzień przed wybuchem wojny.

"Nie wiem, czy jest na świecie osoba, która czuje, że została do czegoś takiego stworzona. Dostrzegłem w nim coś, czego nie widziałem nigdy w życiu. Spotkałem się z nim dzień przed inwazją. Widziałem, że jest na to przygotowany, choć wciąż miał nadzieję, że do tego nie dojdzie. Gdy spotkaliśmy się następnego dnia zobaczyłem człowieka, który działa pod wpływem ogromnej adrenaliny, ale z drugiej strony dostrzegłem w nim to, co w innych Ukraińcach - niezależnie od tego, czy nosili mundury czy nie, w kobietach, a nawet dzieciach - tę niezwykłą odwagę" - wspomina.

"Ukraińcy walczą, aby zwyciężyć. Walczą o to, co my mamy dziś, o wolność, o marzenia. Dla mnie jest jasne. Ukraina wygra tę wojnę. Pytanie, jakim kosztem" - powiedział Penn w dniu, w którym świat obiegły zdjęcia m.in. z wyzwolonej Buczy. Miasta, które w kilkadziesiąt dni zamieniono w zbiorową mogiłę.

Nawet te drastyczne obrazy i przekazy nie są w stanie zamazać tego, czym naród ukraiński imponuje od początku tej bestialskiej wojny. Męstwa i solidarności, które, jak zaznaczył Penn, wznoszą się ponad wszelkie podziały, do niedawna widoczne także w Ukrainie. Podkreślił, że zarówno przywódca kraju jak i sam naród, są dziś wzorem do naśladowania dla wszystkich.

"Wszyscy mówimy o tym, jak jesteśmy podzieleni, ale kiedy wkraczasz do kraju, w którym doświadczasz tak niesamowitej jedności, zdajesz sobie sprawę, czego nam wszystkim brakuje. Ci ludzie walczą o marzenia i aspiracje nas wszystkich. Musimy brać z nich przykład" - powiedział. Zapytany o to, jakie "bezpośrednie działania" należy podjąć przeciwko rosyjskiemu przywódcy Władimirowi Putinowi, odmówił odpowiedzi. Pytanie skwitował jednym tylko stwierdzeniem.

"Jeśli istnieje Bóg, nastąpi zemsta, która wykroczy daleko poza ludzkie pojęcie".

Genialny Sean Penn 1 / 13 Pierwszego w karierze Oscara Penn dostał za rolę Jimmy'ego Markuma w "Rzece tajemnic" Clinta Eastwooda Źródło: materiały prasowe udostępnij

Zobacz też:

Oscary 2022: Sean Penn zniszczy swoje statuetki?

Kina w Rosji mogą nie przetrwać trzech miesięcy

Filmy o Ukrainie, które pozwolą lepiej zrozumieć sytuację za wschodnią granicą!