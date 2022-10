Władysław Kowalski urodził się 24 lutego 1936 w Żurawcach k. Tomaszowa Lubelskiego. W 1959 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i w tym samym roku zadebiutował w roli Chucha w spektaklu "Kapelusz pełen deszczu" w reżyserii Andrzeja Wajdy w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Władysław Kowalski: Miał być rolnikiem

Wielbicielem talentu Kowalskiego był m.in. Aleksander Bardini . Wybitny profesor zachwycił się głosem młodego mężczyzny podczas egzaminów wstępnych do warszawskiej szkoły teatralnej, a gdy Kowalski, już jako student, chciał rzucić studia, to właśnie profesor Bardini mu to wyperswadował.

Reklama

"Chciałem wrócić w rodzinne strony, do wsi Żurawce na Mazurach. Pracować w gospodarstwie mojego ojca" - tłumaczył swoje dawne rozterki aktor.

Kowalski nigdy nie miał problemu z przyznawaniem się do swoich korzeni i chłopskiego pochodzenia. "Najlepiej znałem się na krowach, podorywkach i siewach. Umiałem kosić kosą, wiązać snopki. Aktor? Ja nawet dobrze mówić nie umiałem. W mojej wiosce na końcu świata wszyscy rodzili się i zostawali rolnikami. Ja też miałem objąć kiedyś gospodarkę. Ale wszystko się wywróciło" - opowiadał o swej wczesnej młodości.



Po studiach teatr pochłonął go bez reszty. "To aktorskie zwierzę" - zachwycali się nim krytycy. Mógł przebierać w rolach. Sięgali po niego najwięksi. Na dużym ekranie debiutował znowu u Wajdy - w "Kanale" . Zagrał potem m.in. w "Kolumbach" i "Trzeba zabić tę miłość" Janusza Morgensterna , "Dreszczach" i "Uciecze z kina Wolność" Wojciecha Marczewskiego , "Dekalogu VII" Krzysztofa Kieślowskiego czy w kolejnych filmach Wajdy: "Panu Tadeuszu" i "Katyniu" .

Pod koniec kariery pojawił się też w produkcjach: "Bogowie" Łukasza Palkowskiego , "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy" Janusza Majewskiego , "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej , a ostatnią filmową rolę zagrał w "Paniach Dulskich" Filipa Bajona .



Władysław Kowalski: Niesamowity głos, słabość do kobiet 1 / 7 Władysław Kowalski urodził się 24 lutego 1936 w Żurawcach koło Tomaszowa Lubelskiego. W 1959 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i w tym samym roku zadebiutował w roli Chucha w spektaklu "Kapelusz pełen deszczu" w reżyserii Andrzeja Wajdy w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Nigdy nie miał problemu z przyznawaniem się do swoich korzeni i chłopskiego pochodzenia. "Najlepiej znałem się na krowach, podorywkach i siewach. Umiałem kosić kosą, wiązać snopki" - opowiadał w wywiadach. Na zdjęciu: Władysław Kowalski w filmie "Złoto" Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Do historii przeszły też jego kreacje teatralne, m.in. w duecie z Januszem Gajosem w "Ożenku" Mikołaja Gogola. Tę komedię wystawiono aż 240 razy!



W 2016 roku aktor otrzymał honorową statuetkę "Jańcio Wodnika" na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej "Prowincjonalia" we Wrześni.

Uzasadnienie przyznania nagrody było następujące: "Za kreacje pełne mądrości i refleksji, za odwagę w sięganiu po role skomplikowane, skłaniające do przemyśleń nad godnością w sytuacjach granicznych, za budowanie postaci z lekkością na jaką mogą pozwolić sobie najwięksi, za inspirującą młodzieńczą energię połączoną z doświadczeniem życiowym".

Władysław Kowalski: Głośny romans z Kaliną Jędrusik

Władysław Kowalski nigdy nie mówił w wywiadach o kobietach, z którymi był związany, zanim w jego życiu pojawiła się Monika Sołubianka. Na palcach jednej ręki można wymienić panie, dla których stracił głowę. Była jednak wśród nich najbardziej pożądana artystka PRL-u, Kalina Jędrusik . Nie jest tajemnicą, że to właśnie z jej powodu rozpadło się pierwsze małżeństwo aktora...

Był początek 1964 roku, gdy Władysław Kowalski i Kalina Jędrusik spotkali się po raz pierwszy. On był wtedy dopiero u progu kariery, ona należała do grona największych polskich gwiazd i miała opinię pożeraczki męskich serc. Uczucie między nimi wybuchło na planie spektaklu Teatru Telewizji "Pożegnania", w którym grali kochanków. Wszyscy wiedzieli, że Kalina jest zauroczona młodym partnerem i zrobi wszystko, by rozkochać go w sobie. Tak też się stało.



Zdjęcie Kalina Jędrusik / Karewicz / AKPA

Młody absolwent warszawskiej szkoły teatralnej nie potrafił oprzeć się uwielbianej przez miliony mężczyzn gwieździe. Zależało mu jednak, by ich romans pozostał tajemnicą - był już wówczas żonaty z Elżbietą Kępińską, którą poprowadził do ołtarza jeszcze w czasie studiów!

Kalina Jędrusik nie należała do kobiet, które ukrywają swych kochanków - zwłaszcza młodych i przystojnych - przed światem. Choć Władysław Kowalski prosił ją, by nikomu nie opowiadała o ich spotkaniach, chwaliła się zażyłością z nim wszystkim koleżankom. Aktorki, które dzieliły z nią garderobę w stołecznym teatrze Komedia, doskonale wiedziały, że Kalina i Władysław co weekend wyjeżdżają poza Warszawę i oddają się uciechom cielesnym na łonie natury.

Władysław Kowalski: Aktorskie zwierzę 1 / 6 W niedzielę po południu, 29 października 2017, zmarł aktor filmowy i teatralny Władysław Kowalski - poinformował prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz. Kowalski związany był m.in. z warszawskimi teatrami - Ateneum, Powszechnym i Dramatycznym. Miał 81 lat. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

Kalinie Jędrusik podobno bardzo zależało na tym, by żona Kowalskiego dowiedziała się o ich romansie, bo po prostu zakochała się w swym młodszym o sześć lat koledze po fachu. Mąż aktorki - pisarz Stanisław Dygat - pozwalał jej na skoki w bok, bo sam nie potrafił jej zadowolić jako mężczyzna (twierdził, że z powodu poważnej choroby serca musiał przejść na "erotyczną emeryturę"). Władysław Kowalski był jednym z pierwszych kochanków Kaliny, których Dygat... aprobował u boku żony.

W końcu to, o czym mówiła cała Warszawa, dotarło do Elżbiety Kępińskiej. Aktorka wpadła w szał i zażądała od Władysława rozwodu. Dopiero jakiś czas później wyszło na jaw, że też nie miała czystego sumienia, bo kiedy jej mąż spotykał się z Kaliną, ona pozwalała się adorować Mieczysławowi Rakowskiemu (po rozstaniu z Kowalskim wyszła za niego).



Władysław Kowalski miał żal do Kaliny Jędrusik, że opowiadała na prawo i lewo o ich relacji. Kiedy w Teatrze Powszechnym, gdzie pracował, poznał Monikę Sołubiankę, zostawił kochankę! Oczywiście Kalina wcale się tym nie przejęła, bo miała już na oku kolejną "ofiarę". "Kalina konsumowała - jeśli można tak powiedzieć - dwóch młodzieńców w skali rocznej" - wspominał na łamach książki "Klapsy i ścinki" Kazimierz Kutz , który przyjaźnił się z aktorką.

Zdjęcie Monika Sołubianka i Władyslaw Kowalski z synami / Krzysztof Wellman/Afa Pixx / Getty Images

Tymczasem okazało się, że Monika Sołubianka wcale nie ma zamiaru wiązać się z Władysławem na dobre i na złe. Po latach wyznała w wywiadzie, że Kowalski nie potrafił po prostu wyzwolić się spod wpływu pierwszej żony i dlatego zostawiła go dla pilota rajdowego Marka Muszyńskiego, za którego wyszła i któremu urodziła syna. Dopiero po tragicznym wypadku, w którym straciła męża, dała Władysławowi Kowalskiemu drugą szansę. Szli razem przez życie przez 35 lat, aż do śmierci aktora.



Zdjęcie Władysław Kowalski z Moniką Sołubianką / Jacek Kurnikowski / AKPA

Władysław Kowalski zmarł 27 października 2017 roku. Został pochowany 10 listopada na Powązkach Wojskowych w Warszawie.