Scenariusz filmu "Without Blood" powstał na podstawie wydanej w 2002 roku powieści Alessandra Baricco pod tym samym tytułem. "Książka ta wywarła nie tylko na mnie wielkie wrażenie. Opowiedziane w niej wydarzenia i zadawane pytania są wciąż ważne i wymagają dyskusji" - powiedziała Angelina Jolie . Ekranizacja książki Baricco będzie piątym filmem w jej karierze reżyserki.

Jolie zachwyca się nie tylko literackim pierwowzorem, ale też gwiazdami swojego filmu. "Salma i Demian są bardzo autentyczni i odważni. Zawsze byłam fanką ich dokonań. Wiedziałam, że wniosą do mojego filmu duże poświęcenie i zawodowstwo, ale szczerze mówiąc, zwalili mnie swoim występem z nóg" - zapewnia aktorka i reżyserka. Fabuła jej nowego filmu związana będzie z krwawymi wydarzeniami, jakie rozegrały się przed laty na jednej z odludnych farm i z ich dużo konsekwencjami.

"Without Blood": Synowie Angeliny Jolie asystują mamie

"Without Blood" okazał się dobrą okazją do tego, by na planie znaleźli pracę dwaj synowie Jolie: 21-letni Maddox oraz 18-letni Pax. Chłopcy pełnili role asystentów reżyserki. Do ich zadań należało utrzymywanie kontaktu pomiędzy Jolie a członkami innych działów ekipy filmowej. "Dobrze nam się razem pracowało. Kiedy ma się tak znakomitą ekipę, można poczuć się jak wielka rodzina, więc wszystko przychodzi tak naturalnie" - skomentowała tę współpracę gwiazda w rozmowie z magazynem "People".

Do zadań Paksa należało też dokumentowanie prac za kulisami powstawania filmu "Without Blood". Podobną funkcję pełnił już w przypadku jednego z poprzednich filmów swojej mamy zatytułowanego "Najpierw zabili mojego ojca".

Angelina Jolie z dziećmi na premierze "Czarownicy 2" 1 / 5 Na premierze filmu "Czarownica 2" gwieździe towarzyszyła piątka dzieci: 15-letni Pax Thien (L), 13-letnia Shiloh Nouvel (2L), 11-letnia Vivienne Marcheline (C), 13-letnia Zahara Marley (2P) i 11-letni Knox Leon (P). Zahara Marley i Pax Thien były adoptowane przez Angelinę Jolie i jej ówczesnego męża Brada Pitta. Shiloh Nouvel oraz bliźniaki Zahara Marley i Knox Leon to już biologiczne potomstwo Jolie i Pitta. Źródło: Getty Images Autor: Kevin Winter udostępnij

