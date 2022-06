Scenariusz filmu "Without Blood" powstał na podstawie bestsellerowej minipowieści autorstwa Alessandra Baricco. "Bez krwi", na przekór swojemu tytułowi, opowiada o krwawych wydarzeniach, do jakich doszło na odludnej farmie. Jak również o niespodziewanych konsekwencjach tych wydarzeń, które wyszły na jaw kilkadziesiąt lat później, o czym czytamy w oficjalnym opisie powieści.

"Jestem zaszczycona tym, że jestem we Włoszech, by przenieść na ekran ten wyjątkowy materiał książkowy. Cieszę się, że Alessandro Baricco powierzył mi adaptację swojej książki. To poetyckie i emocjonalne spojrzenie na wojnę, zadające pytania o to, czego szukamy, by przezwyciężyć traumę straty i niesprawiedliwości" - powiedziała Angelina Jolie cytowana przez portal "Deadline".

"Without Blood" to piąty film w reżyserskiej karierze Angeliny Jolie. Zarazem pierwszy, jaki realizuje dla telewizyjno-filmowego przedsiębiorstwa Fremantle. Na mocy trzyletniej umowy, Jolie będzie producentką, reżyserką i gwiazdą serii filmów fabularnych, seriali telewizyjnych oraz produkcji dokumentalnych.

Dla Salmy Hayek to druga w niedługim czasie współpraca z Angeliną Jolie, z którą ostatnio wystąpiły razem w komiksowym "Eternals" . Aktorka pracuje obecnie na planie trzeciej części serii "Magic Mike" , filmie zatytułowanym "Magic Mike's Last Dance". Z kolei Demiana Bichira niedługo będzie można zobaczyć w serialowej wersji filmu "Pozwól mi wejść" .