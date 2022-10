"Myślałem, że podróż w kosmos będzie absolutnym katharsis (...), że przebywanie tam będzie kolejnym pięknym krokiem do zrozumienia harmonii wszechświata. W filmie 'Kontakt', gdy postać grana przez Jodie Foster leci w kosmos i spogląda w niebo, mówi zdumiona: 'Powinni byli wysłać poetę'. Miałam inne odczucie, bo odkryłem, że piękna nie ma tam, jest tutaj, pośród nas. Porzucenie naszego świata sprawiło, że moja więź z naszą małą planetą stała się jeszcze głębsza" - William Shatner pisze w swojej autobiografii "Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder", która ukazała się na rynku 4 października.

William Shatner: W kosmosie jak na pogrzebie

"To był jeden tych momentów w moim życiu, kiedy czułem największą rozpacz. Kontrast między okrutnym chłodem kosmosu, a ciepłą, życiodajną Ziemią, znajdującą się poniżej, napełnił mnie przytłaczającym smutkiem. Codziennie dowiadujemy się o dalszym wyniszczeniu Ziemi przez człowieka, kolejnych znikających gatunków flory i fauny... Rzeczy, które powstawały przez pięć miliardów lat i których już nigdy nie zobaczymy z powodu ingerencji ludzkości. Napełniło mnie to strachem. Moja podróż w kosmos miała być świętem. Zamiast tego czułem się jak na pogrzebie" - wyznaje aktor.

13 października 2021 r. Kanadyjczyk poleciał na wysokość ponad 100 km z trojgiem innych cywilnych pasażerów kapsuły wyniesionej w kosmos przez rakietę Blue Origin. Lot trwał mniej więcej 10 minut. Pasażerowie kapsuły spędzili w stanie nieważkości około trzech minut. Shatner przyznał, że po tej podróży nie mógł przestać płakać, gdyż rozpaczał nad postępującą destrukcją Ziemi.

W serialu "Star Trek" oraz w siedmiu pełnometrażowych filmach rozwijających tę opowieść Shatner grał kapitana statku kosmicznego Enterprise - Jamesa T. Kirka. Wraz z jego załogą "śmiało dążył tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek". Natomiast w ostatnich latach gwiazdor prowadził m.in. telewizyjne programy popularnonaukowe.

