Rajska wycieczka do Dubaju zapewne na długo pozostanie w pamięci Wiktorii Gąsiewskiej . Przyszedł jednak czas na powrót do codziennych obowiązków i wyzwań zawodowych. Nie można zapominać jednak o odpoczynku, a człowiek najlepiej relaksuje się przecież we własnych czterech kątach i w otoczeniu najbliższych.



Wiktoria Gąsiewska kusi głębokim dekoltem

Aktorka regularnie relacjonuje fanom to, co aktualnie się u niej dzieje. Na najnowszym zdjęciu, które zamieściła na Instagramie, pokazała się w "domowym wydaniu": wysoko upięte włosy, sweterek ze zdobionymi guzikami i podkoszulek z głębokim wycięciem.

"Home sweet home" - napisała pod postem Gąsiewska.



Na komentarze fanów nie trzeba było długo czekać. Co napisali pod najnowszym postem aktorki internauci?

"Piękne kolory Wiktorio, wyglądasz przepięknie", "Jak zawsze wyglądasz bosko", "A to spojrzenie...", "Słodkie Wika, jesteś przepiękna", "Piękna jak zawsze", "Wika jesteś przepiękna" - komplementują aktorkę fani.

Internauci cenią Wiktorię Gąsiewską za naturalność, energię do działania, poczucie humoru i urok osobisty, którego odmówić jej z pewnością nie można. Aktorka przyciąga do siebie spore grono wielbicieli, których na samym Instagramie ma już ponad milion.

Wiktoria Gąsiewska: Wciąż jestem taka, jaka byłam 1 / 13 "Uwielbiam, kiedy w moim życiu dużo się dzieje" - wyznała Wiktoria Gąsiewska w 2019 roku w rozmowie z "Tele Tygodniem". "Gram od trzeciego roku życia i zdążyłam się już do tego przyzwyczaić. Kiedy mam chwilę czasu, czytam komentarze na moim Instagramie. Miłe słowa od fanów dodają mi skrzydeł. Niestety, dość często osoby publiczne stykają się z nieuzasadnionym hejtem. Mam nadzieję, że osoby, których celem nie jest konstruktywna krytyka, zrozumieją, że negatywna opinia, podyktowana niechęcią do kogoś czy zwyczajną zazdrością, niczemu nie służy" - dodała. Na zdjęciu: Wiktoria Gąsiewska na wiosennej ramówce telewizji Polsat (2020) Źródło: East News Autor: Artur Zawadzki/REPORTER udostępnij

