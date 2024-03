Wiemy, ile już zarobiła epicka superprodukcja. Ta kwota robi wrażenie

30 milionów dolarów wystarczyło animacji "Kung Fu Panda 4" do zajęcia pierwszego miejsca na liście najchętniej oglądanych filmów w USA. Produkcja DreamWorks Animation, która zadebiutowała w kinach 6 marca, zarobiła już w Ameryce Północnej 108,7 mln, a w sumie na całym świecie 188,8 mln dolarów.

"Kung Fu Panda 4": O czym opowiada?

Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, Po, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej, ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju - tak przedstawia się zawiązanie akcji w czwartej części kultowej serii animowanej. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, Po wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka - Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. Po będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.



Reklama

"Diuna: Część druga": Najbardziej oczekiwany film roku

Drugie miejsce w amerykańskim box-office, z niewielką stratą wynoszącą zaledwie 900 tysięcy, zajął film "Diuna: Część druga" . Produkcja doskonale radzi sobie również w innych krajach świata. W ten weekend zarobiła w nich kolejne 51,2 mln dolarów i bez problemów utrzymała się na pozycji globalnego lidera. Na koncie epickiej produkcji Denisa Villeneuve'a jest już 494,7mln dolarów, z czego z samych Stanów pochodzi ponad 200 milionów.

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.



W głównej roli ponownie zobaczymy Timothee Chalameta , który w widowiskowej produkcji powtarza rolę Paula Atrydy. "W pierwszym filmie Paul Atryda był studentem. W drugim zobaczymy jak zostaje liderem" - ujawnił gwiazdor. W kontynuacji "Diuny" do swoich ról powrócą również: Zendaya , Josh Brolin , Dave Bautista , Stellan Skarsgard , Charlotte Rampling oraz Javier Bardem . Wśród nowych twarzy znajdą się m.in. Austin Butler , Florence Pugh , Christopher Walken oraz Léa Seydoux .

Zrealizowane przez Villenueve'a obie części "Diuny" są ekranizacją głośnej powieści Franka Herberta. Reżyser od razu zdecydował, że trzeba nakręcić dwa filmy, bo powieść jest zbyt obszerna, by opisane w niej wydarzenia zmieścić w jednym. Ale stało się to możliwe dopiero dzięki temu, że pierwsza część zyskała świetne oceny widzów i krytyków. Druga część produkcji jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2024 roku. Pierwotnie miała trafić do kin 3 listopada 2023 roku. W związku ze strajkami w Hollywood premiera produkcji musiała jednak zostać przesunięta.

Gorszy wynik niż się spodziewano zanotowała w premierowy weekend w amerykańskich kinach przygodowa produkcja "Mój pies Artur" z Markiem Wahlbergiem i Simu Liu w rolach głównych. Film zarobił zaledwie 7,5 miliona dolarów, ale wystarczyło to do zajęcia trzeciego miejsca w box-office.



Pierwszą piątkę uzupełniły horror "Urojenie" (5,5 mln dolarów) oraz biograficzny "Cabrini" (2,9 mln dolarów).