Wielkie zmiany przed produkcją wyczekiwanego filmu. Leonardo DiCaprio w obsadzie?

Kontynuacja "Gorączki" z 1995 roku chodziła za Michaelem Mannem od dłuższego czasu. W 2022 roku ukazała się książka będąca prequelem i sequelem filmu, którą napisał razem z Meg Gardiner. Na jej podstawie powstał scenariusz, który został dostarczony Warner Bros w czerwcu 2025 roku.

Po serii finansowych wpadek w poprzednim sezonie wytwórnia znacznie ograniczyła produkcję wysokobudżetowych filmów. Tymczasem Mann oszacował, że realizacja "Gorączki 2" pochłonie 230 milionów dolarów. Studio nalegało na obcięcie wydatków o 100 milionów. Ostatecznie zgodziło się na budżet w wysokości 150 milionów dolarów. Mann naciskał na sumę większą o 20 milionów. Warner Bros. nie zgodził się na to. Projekt przejął więc Amazon, gotowy spełnić wymagania finansowe reżysera.

"Gorączka 2". Gwiazdy w obsadzie?

Dotychczas żaden aktor nie został oficjalnie zaangażowany do produkcji. W przeszłości pojawiły się informacje, że zainteresowanie występem wyrazili Adam Driver, Channing Tatum, Jeremy Allen White, Austin Butler i Ana de Armas. Ostatnie plotki mówiły o udziale Leonardo DiCaprio, który miałby się wcielić w postać Chrisa Shiherlisa. Trzydzieści lat temu zagrał go zmarły w kwietniu 2025 roku Val Kilmer.

"Gorączkę 2" wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth.

"Gorączka". O czym opowiadał kultowy film?

Pierwsza "Gorączka" skupiała o pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) i rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

W pozostałych rolach mogliśmy zobaczyć między innymi Jona Voighta, Toma Sizemore'a, Ashley Judd i Natalie Portman. "Gorączka" weszła do kin 6 grudnia 1995 roku. Dziś jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".