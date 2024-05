Widzowie czekają na ten film ponad 30 lat. Nowa zapowiedź wbija w fotel

"Sok z żuka 2": O czym opowie sequel?

Niewiele wiadomo na temat fabuły kontynuacji "Soku z żuka" . Znana jest za to obsada, w której znajdują się artyści związani z sukcesem pierwszej części filmu - Michael Keaton , Winona Ryder i Catherine O'Hara . Na fotelu reżysera zasiądzie ponownie Tim Burton . Wiadomo również, że gwiazdom części pierwszej partnerować będą: Jenna Ortega , która zagra córkę postaci granej przez Ryder, oraz Justin Theroux .



"Sok z żuka 2": Nigdy nie wypowiadaj jego imienia

"Nigdy nie wymawiaj tego imienia" - ostrzega Winona Ryder swoją filmową córkę w drugiej zapowiedzi nowego dzieła Tima Burtona. W rolę Astrid - zbuntowanej nastolatki, która jak widzimy zamierza zrobić matce na złość - wciela się Jenna Ortega.

"Beetlejucie" - odpowiada Astrid.

"Nie, Astrid, to nie żarty. Jeżeli wypowiesz je [imię - [przyp. red.] trzy razy, on się zjawi" - odpowiada nieco zdenerwowana Ryder.

Później jest już tylko lepiej - w najnowszym filmie Tim Burtona na widzów czekają emocje i właściwe temu reżyserowi fantastyczni i nieco absurdalne pomysły. Zapowiada się więc niezła zabawa. Najnowszą zapowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Wideo "BEETLEJUICE BEETLEJUICE": Oficjalny zwiastun

"Sok z żuka 2": Kiedy premiera?

"Sok z żuka 2" wejdzie do amerykańskich kin jako "Beetlejuice Beetlejuice". To o tyle znaczące, że w części pierwszej trzykrotne wypowiedzenie imienia tytułowego bohatera wywoływało go z zaświatów. Sequel hitowego filmu z 1988 roku zadebiutuje w multipleksach 6 września 2024 roku.