Whoopi Goldberg znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak w wyemitowanym 31 stycznia dziennym talk-show "The View" wypowiedziała się na temat Holocaustu. Słynna aktorka komediowa stwierdziła wówczas, że w dokonanej w czasie II wojny światowej zagładzie Żydów "tak naprawdę nie chodziło o rasę, lecz nienawiść człowieka do człowieka", czym wywołała powszechne oburzenie. Swoją opinię argumentowała tym, że w ludobójstwie udział brały "dwie grupy białych ludzi".

Organizacje żydowskie potępiają Whoopi Goldberg

Uwagi laureatki Oscara natychmiast potępiło kilka organizacji żydowskich. "Holocaust polegał na systemowym unicestwieniu przez nazistów narodu żydowskiego, który uważali oni za gorszą rasę" - wyprowadził aktorkę z błędu Jonathan Greenblatt, dyrektor generalny Anti-Defamation League. W licznych komentarzach, jakie pojawiły się w sieci, apelowano do Goldberg, by "podszkoliła się z historii" i nie opowiadała na wizji "krzywdzących bzdur".



Choć gwiazda "Uwierz w ducha" przeprosiła za swoje słowa w udostępnionym na Twitterze oświadczeniu, prezeska ABC News, Kim Godwin postanowiła wyciągnąć wobec niej konsekwencje i zadecydowała o zawieszeniu współprowadzącej "The View" na okres dwóch tygodni. "Wypowiedź Whoopi Golberg była niewłaściwa i raniąca. Mimo że wystosowała przeprosiny, uważam, że powinna wziąć wolne, by zastanowić się nad znaczeniem i wpływem swoich słów. Cała organizacja ABC News solidaryzuje się z naszymi żydowskimi przyjaciółmi" - powiedziała wówczas Godwin.

Kara Goldberg właśnie dobiegła końca. Aktorka pojawiła się w poniedziałkowym wydaniu programu "The View" w towarzystwie pozostałych prowadzących i podziękowała za otrzymane wsparcie. "Tak, wróciłam. Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które wyciągnęły do mnie rękę, gdy mnie tu nie było. Jest coś doprawdy cudownego w byciu w tym programie. Czasami brakuje nam jednak potrzebnej elegancji i taktu. Mogę obiecać, że nadal będziemy przeprowadzać na wizji trudne rozmowy" - ogłosiła gwiazda.

