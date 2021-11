"West Side Story"​: Steven Spielberg spełnił obietnicę z dzieciństwa

10 grudnia do polskich kin trafi długo oczekiwany najnowszy film Stevena Spielberga "West Side Story". To druga ekranizacja legendarnego broadwayowskiego spektaklu, a zarazem pierwszy musical w reżyserskiej karierze słynnego reżysera. W jednym z ostatnich materiałów promocyjnych Steven Spielberg zdradził, jakie osobiste powody pchnęły go do wyreżyserowania "West Side Story".

Główne role w nowej wersji "West Side Story" grają Ansel Elgort oraz Rachel Zegler /materiały prasowe