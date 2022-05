"Przejście" , którego tematem jest balansowanie między życiem a śmiercią, wyreżyserowała debiutująca w tej roli Dorota Lamparska . Film powstał na podstawie opowiadania Weroniki Murek "W tył, w dół, w lewo". Produkcja walczyła o Złote Lwy podczas zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jednak spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem recenzentów, a wielu z nich przekonywało, że to najgorszy obraz w Konkursie Głównym. "Z każdą kolejną sceną lub gościnnym aktorskim epizodem zagubienie bohaterki udziela się widzom. Pod koniec dosłownie nie wiemy, co się stało" - pisał po pokazie filmu nasz recenzent.



W wyniku nawałnicy został uszkodzony most łączący świat żywych ze światem umarłych. W związku z tym, wiadomość o jej śmierci, dociera do Marii ( Wiktoria Gorodeckaja ) z opóźnieniem. Maria jak gdyby nic, wychodzi do pracy, ale ludzie wokół zaczynają ją lekceważyć. Widzą ją bliscy, dla innych staje się obojętna. Maria nie wie, co zrobić, wraca do domu rodzinnego. Wraca do Matki ( Agnieszka Mandat ), do miejsca, które opuściła za życia. Do domu Matki przywieziono już jej ciało. Zaczynają się tradycyjne obrzędy. Łapiduch oporządza ciało przed pochówkiem. Rodzina stara się nakłonić Marię, by zobaczyła ciało i się zidentyfikowała. To warunek konieczny, by dotarło do niej, że nie żyje. Pogodzenie się z tym faktem ma jej oraz jej bliskim przynieść ulgę. Ale Maria buntuje się. Nie zgadza się na śmierć.

"Książę" to nowa komedia Rogera Michella , twórcy kultowego "Notting Hill" . Wielką Brytanią wstrząsa szokująca wiadomość o zuchwałym skoku na Galerię Narodową. Policja twierdzi, że za kradzieżą bezcennego portretu Księcia Wellingtona pędzla wielkiego Goyi, stoi prawdopodobnie potężna międzynarodowa szajka. Czytając te wiadomości, skromny taksówkarz Kempton Bunton ( Jim Broadbent ) nie może powstrzymać śmiechu. Bezcenny Książę ukryty jest bowiem w jego własnej szafie w skromnym domu w Newcastle.

Bunton lubi swoje proste życie, kocha żonę ( Helen Mirren ) i synów, ale nie znosi wszelkiej niesprawiedliwości. Pod tym względem jest niepoprawnym idealistą, co nierzadko wpędza go w mniejsze lub większe kłopoty. Kradzież bezcennego obrazu to z pewnością jego największy życiowy wyskok, ale cel jak zawsze jest szlachetny. Kempton w anonimowych listach proponuje władzom zwrot dzieła, pod warunkiem wprowadzenia pewnych świadczeń na rzecz najbiedniejszych. Gdy policja wpadnie na jego trop, Robin Hood z Newcastle będzie musiał zmierzyć się z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości oraz, co gorsze, z gniewem własnej żony.

W thrillerze "Złoto" Zac Efron tworzy kolejną po "Podłym, okrutnym, złym" nieoczywistą rolę, przełamującą jego dotychczasowy aktorski wizerunek. Dwaj nieznajomi (Efron i reżyser oraz scenarzysta filmu, Anthony Hayes ) w trakcie podróży przez pustynię natrafiają na największy samorodek złota, jaki kiedykolwiek został znaleziony. Szybko opracowują plan wydostania grudy złota i jej ochrony. Pierwszy z mężczyzn wyrusza po niezbędny sprzęt. Drugi walczył będzie z przeciwnościami przyrody, dzikimi psami oraz tajemniczymi intruzami. A także z rosnącym przekonaniem, że został pozostawiony na pastwę losu.

Czy potrafilibyśmy zaprzyjaźnić się ze swoim rodzicem, gdyby nasze wspólne drogi przecięły się w czasie, kiedy oboje byliśmy dziećmi? Taka sytuacja przytrafia się ośmioletniej Nelly, która spotyka rówieśniczkę łudząco podobną do swojej matki. To niecodzienne wydarzenie staje się punktem wyjścia do opowieści o przyjaźni, potrafiącej przekroczyć pokoleniowe bariery i zarazem studium potęgi dziecięcej wyobraźni. Céline Sciamma , autorka nagrodzonego w Cannes "Portretu kobiety w ogniu" , w swoim najnowszym filmie "Mała mama" porusza motyw przepracowywania żałoby (bohaterów poznajemy w momencie odejścia nestorki rodziny), jednak na pierwszy plan wydobywa niezwykłą czułość rodzinnych relacji i celebruje ciekawość świata, którą zaraża nas młodziutka Nelly.

Jim i Kat - główni bohaterowie horroru "Smutek" - są młodym i zupełnie przeciętnym małżeństwem żyjącym w Tajpej na Tajwanie. Niemal każdego dnia spędzają kilka przyjemnych chwil w ciepłym jeszcze łóżku, omawiają najbliższe plany i karmią rybki w akwarium. Nic nie wskazuje na nadchodzące zmiany - miły sąsiad nadal zajmuje się swoim uroczym ogródkiem na balkonie, a w telewizji znów wspominają o globalnej pandemii niegroźnego wirusa. Wirusy jednak mają to do siebie, że mutują z zaskoczenia (szczególnie w filmach i po zakończeniu sezonu letniego). Alvin nieoczekiwanie przekształca się w koszmarną zarazę zmieniającą ludzi w krwiożercze i bezwzględne bestie, które całkowicie oddają się swoim najniższym instynktom. Ta pandemia nadciąga tylko jedną falą, by zalać całe miasto stertami rozwleczonych jelit, oderwanymi kończynami oraz aktami przemocy, które nie śniły się najstarszym twórcom filmów o zombie...

Jim i Kat zostają rozdzieleni codziennymi obowiązkami. On w pobliskiej jadłodajni widzi, jak obleśna staruszka masakruje twarz kucharza. Ona podczas podróży metrem jest świadkiem rzezi tak krwawej, że podda ona w wątpliwość naszą wiedzę na temat zawartości ludzkiego organizmu. Jim i Kat próbują odnaleźć się w tym szaleństwie. Czy jednak miłość zwycięży, skoro całe miasto wygląda jak okładka albumu Cannibal Corpse?



Tytułowy bohater animacji "Yakari i wielka podróż" ma jedno marzenie: wskoczyć na grzbiet najszybszego dzikiego mustanga Małego Pioruna. Do tej pory nie udało się to jeszcze nikomu! Kiedy okazuje się, że jego plemię musi uciekać przed nadciągającym tornadem, chłopiec ma ostatnią szansę, by odnaleźć niedoścignionego konia. Ciąg emocjonujących przygód zapoczątkuje spotkanie z Wielkim Orłem, który obdarza chłopca niezwykłą umiejętnością rozmawiania ze zwierzętami. Nie tracąc ani chwili, Yakari wyrusza w samotną podróż przez tereny nieprzyjaznego plemienia. Zdany tylko na siebie, musi przeprawić się przez rwącą rzekę, przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste góry. Czy uda mu się odnaleźć Małego Pioruna i wrócić do swoich bliskich? Daleka i pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku prawdziwej przyjaźni!



