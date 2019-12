Weekend w kinie: W cieniu papieży

Tylko trzy filmy wchodzą na ekrany polskich kin w piątek, 13 grudnia. To wywołująca duże emocje biograficzna produkcja "Dwóch papieży", horror "Czarne święta" oraz rodzimy dramat sensacyjny "Serce do walki". Wciąż granych jest jednak wiele tytułów, które warto zobaczyć.

Wideo "Dwóch papieży": Oficjalny zwiastun

Wyprodukowany przez Netflix biograficzny dramat "Dwóch papieży" to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Opowieść odsłaniająca kulisy najbardziej dramatycznego dojścia do władzy ostatnich dwóch tysięcy lat. W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki, prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami Kościoła. Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie Kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czarne święta" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

Horror "Czarne święta" rozgrywa się w tytułowym okresie, w którym miejsce akcji - Hawthorne College, jak co roku o tej porze, robi się pusty. Ale nie wszyscy opuszczają kampus. Riley Stone (Imogen Poots) i jej siostry ze stowarzyszenia studenckiego - atletka Marty (Lily Donoughe), rebeliantka Kris (Aleyse Shannon) i smakoszka Jesse (Brittany O’Grady) - przygotowują się do serii przyjęć z okazji świąt. Tymczasem na terenie kampusu pojawia się tajemniczy, zamaskowany morderca, który zabija młode kobiety jedną po drugiej. Kiedy liczba ofiar rośnie, Riley i jej przyjaciółki zaczynają się zastanawiać, komu mogą ufać. Podejrzani są wszyscy mężczyźni. Chłopak Marty - Nate (Simon Mead), nowy ukochany Riley - Landon (Caleb Eberhardt), a nawet uznany profesor Gelson (Cary Elwes). Kimkolwiek jest morderca, wkrótce przyjdzie mu odkryć, że dzisiejsze młode kobiety nie mają najmniejszego zamiaru być niczyimi ofiarami.