"Licorice Pizza" to najnowszy film Paula Thomasa Andersona , reżysera takich produkcji, jak "Nić widmo" , "Boogie Nights" czy "Mistrz" . Tytuł nawiązuje do nazwy słynnej sieci sklepów z płytami winylowymi. Historia toczy się na początku lat siedemdziesiątych w dobie wolności, eklektycznej mody i rewolucyjnej muzyki. Ukazane z ogromną czułością i sentymentem do epoki, szczenięce zauroczenie dorastających w Los Angeles Alany ( Alana Haim ) i Gary'ego ( Cooper Hoffman ) rozwija się na tle pierwszych filmowych megaprodukcji w Fabryce Snów i wielkich przemian kulturowych czasu wolnej miłości. Oprócz debiutujących Alany Haim i Coopera Hoffmana (syna nieodżałowanego Philipa Seymoura Hoffmana ) w filmie występują również: Bradley Cooper , Sean Penn , Tom Waits , John C. Reilly i Maya Rudolph .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Licorice Pizza" [trailer] materiały prasowe

Dzikie dziecko horroru i mrocznej baśni - tak zapowiadany jest polsko-islandzki dramat "Lamb" , debiut reżysera Valdimara Jóhannssona . Akcja filmu rozgrywa się na odizolowanej farmie, gdzie młode małżeństwo opiekuje się stadem owiec. Ich surowe, wypełnione pracą życie zmienia się gwałtownie, gdy pewnej nocy w zagrodzie przychodzi na świat niezwykła istota. María i Ingvar zabierają ją do domu, a ich decyzji o przejęciu opieki nad noworodkiem towarzyszy pełne gniewu i rozpaczy beczenie owczej matki. Rosnące napięcie potęguje pojawienie się w domu brata Ingvara: pogubionego muzyka, który ma zawsze puste kieszenie i przynosi ze sobą wyłącznie kłopoty. W głównej roli Noomi Rapace , która daje jeden z najlepszych występów w karierze.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lamb" [trailer] materiały prasowe

W "Albatrosie" Xavier Beauvois ( "Ludzie Boga" ) opowiada historię doświadczonego funkcjonariusza Laurenta ( Jeremie Renier ), który żyje z ukochaną Marie i córką Poulette w małej, nadmorskiej miejscowości w Normandii. Policjant wydaje się nieskazitelny: sumiennie wykonuje swoje obowiązki, cieszy się autorytetem współpracowników i mieszkańców mieściny, spełnia się w roli ojca i narzeczonego (po dziesięciu latach oświadczył się partnerce). Nieoczekiwana tragedia z udziałem znajomego rolnika ściągnie jednak na życie Laurenta burzowe chmury.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Albatros" [trailer] materiały prasowe

W kinach wciąż granych jest również wiele innych interesujących tytułów. W filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" Peter Parker ( Tom Holland ) będzie chciał zrobić wszystko, by wrócić do czasów, kiedy jego tożsamość superbohatera była tajemnicą. Wpadnie na pomysł, aby poprosić Doktora Strange'a ( Benedict Cumberbatch ) o rzucenie zaklęcia wpływającego na rzeczywistość i zmieniającego przeszłość. Podczas rzucania zaklęcia dojdzie do pewnego nieporozumienia - Peter Parker zmieni nagle zdanie, w wyniku którego jego świat połączy się z kilkoma innymi rzeczywistościami. Peter będzie musiał stawić czoła przeciwnikom, których widzowie znają z poprzednich serii o superbohaterze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer] materiały prasowe

Wiadomo już, że w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" pojawi się Alfred Molina znany jako Doktor Octopus z filmu "Spider-Man 2" (2004). Widzowie zobaczą również Willema Dafoe jako Zielonego Goblina ze "Spider-Mana" (2002) oraz Jamiego Foxxa jako Electro, znanego już z filmu "Niesamowity Spider-Man 2" (2014). Pojawią się ponadto Rhys Ifans , czyli Jaszczur z "Niesamowitego Spider-Mana" (2012) oraz Thomas Haden Church - Sandman ze "Spider-Mana 3" (2007). Tylu przeciwników Spider-Man jeszcze nigdy nie miał!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spider-Man: Bez drogi do domu" [trailer 2] materiały prasowe

"Matrix Zmartwychwstania" to czwarta część kultowej serii zapoczątkowanej w 1999 roku filmem "Matrix" i kontynuowanej obrazami o podtytułach "Reaktywacja" (2003) oraz "Rewolucje" (2003). Za kamerą ponownie stanęła Lana Wachowski , wizjonerka i prekursorska twórczyni, autorka cyklu, który zrewolucjonizował swój gatunek. W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss , którzy znów wcielają się w uwielbianych przez widzów Neo i Trinity. W filmie grają również Yahya Abdul-Mateen II , Jessica Henwick, Jonathan Groff , Priyanka Chopra , Christina Ricci , Neil Patrick Harris oraz Jada Pinkett Smith ponownie jako Niobe.

Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer]

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczajne życie w San Francisco, gdzie jego terapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną pigułkę i ponownie otwiera jego umysł na Matrix.

Wideo "Matrix Zmartwychwstania" [trailer 2]

Dramat "Odkupienie" opowiada o dwóch małżeństwach, które spotykają się pewnego dnia w przykościelnej sali konferencyjnej. Nie od początku wiadomo, jaki jest cel spotkania. Okazuje się, że pary są rodzicami chłopców, którzy brali udział w krwawej szkolnej strzelaninie. Jeden był ofiarą, drugi - napastnikiem. Kurtuazyjna rozmowa przybiera coraz bardziej dramatyczny ton, emocje sięgają zenitu, a uczestnicy próbują na własny sposób poradzić sobie z tym, co zaszło, i znaleźć ukojenie, może usprawiedliwienie. Początkowo onieśmieleni, z czasem odsłaniają się coraz bardziej, pozwalając, aby emocje wzięły górę i doprowadziły do dramatycznego, chwytającego za serce finału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Odkupienie" [trailer] materiały prasowe

