Nowy "Asteriks i Obeliks" hitem we Francji. Najlepszy wynik od 15 lat

Film "Asteriks i Obeliks: Imperium smoka" trafi do polskich kin 10 lutego. Natomiast we Francji ta produkcja miała premierę 1 lutego. Widzowie ruszyli szturmem do kin, by zobaczyć nowe przygody dzielnych Galów. Ruszyli tak licznie, że nad Sekwaną było to najlepsze otwarcie dla francuskiego filmu od 15 lat.

"Asteriks i Obeliks: Imperium smoka" podbił francuskie kina /Kino Świat /materiały prasowe