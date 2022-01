"Titane" Julii Ducournau krótko po premierze na festiwalu w Cannes, gdzie jury pod przewodnictwem Spike'a Lee przyznało filmowi Złotą Palmę, okrzyknięto jednym z największych skandali sezonu. Media rozpisywały się m.in. o tym, że to pierwsza w dziejach produkcja, w którym młoda dziewczyna uprawia seks z... samochodem, wskutek czego zabytkowy model Cadillaca zostaje ojcem jej poczętego dziecka.



"Titane" rozsadza ekran: demolując granice gatunków, włamując się do męskich filmowych fantazji, przebijając - ostrym szpikulcem, który wsuwa później we włosy - balony naszych oczekiwań. Alexia ( Agathe Rousselle ), posiadaczka tytanowych płytek, złych wspomnień i niezwykle ponętnego ciała, które nie ulega korozji, nie pozwala się lubić i nie daje się nie kochać. Jej życie jest jak rajd Paryż-Dakar: rozpaczliwie walczysz o przetrwanie i nigdy nie wiesz co będzie za zakrętem. Może baśń? Może horror? Melodramat? Feministyczna przypowieść o wewnętrznej przemianie? Choć wydaje się to niemożliwe, w "Titane" spotyka się wyobraźnia Davida Cronenberga , Luca Bessona i Claire Denis . Ducournau bezbłędnie łączy pozornie odległe stylistyki i światy, które tańczą, jak im zagra - na dyskotece w remizie.

W "Krzyku" , piątej odsłonie kultowego cyklu horrorów, zapoczątkowanego przez Wesa Cravena w 1996 roku, powraca tajemniczy zabójca w halloweenowej masce, inspirowanej wykrzywioną twarzą z obrazu norweskiego malarza Edwarda Muncha. Dwadzieścia pięć lat po serii brutalnych zdarzeń, które wstrząsnęły mieszkańcami Woodsboro, kolejny zabójca nakłada otoczoną złą legendą maskę Ghostface. Mnożą się okrutne ataki na grupę nastolatków. Tajemnice z mrocznej przeszłości miasta zostają wskrzeszone. Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) i David Arquette (szeryf Dewey Riley) jeszcze raz obejmują swe ikoniczne role w "Krzyku", obok Melissy Barrery , Masona Goodinga, Jenny Ortegi , Jacka Quaida, Dylana Minette i Marley Shelton . Fani mogą liczyć na solidną dawkę strachu, ale również na niezłą zabawę.

Zdobywczynie Oscarów Penélope Cruz i Lupita Nyong'o , zachwycające Jessica Chastain i Diane Kruger , a także gwiazdor serii "Avengers" Sebastian Stan w filmie "355" , szpiegowskim kinie akcji na najwyższym poziomie. Największe agencje wywiadowcze z różnych stron świata wpadają na trop międzynarodowej organizacji przestępczej, która planuje globalny atak zagrażający bezpieczeństwu ludzkości. Jest oczywiste, że żaden nawet amerykański wywiad w pojedynkę nie ma szans w konfrontacji z nowym zagrożeniem. Do życia powołana zostaje więc międzynarodowa ściśle tajna super grupa pod kryptonimem 355, w skład której wchodzą najlepsze agentki z nierzadko wrogich sobie wywiadów. Grupa indywidualności o niezwykłych zdolnościach i umiejętnościach musi pokonać dzielące je różnice i stanąć do walki o bezpieczeństwo świata.

"Wystarczy jeden list polecony. Przychodzi żółta koperta i odkrywasz, że twoja żona już nią nie jest" - mówi jeden z bohaterów włoskiej komedii "(Nie)długo i szczęśliwie" . To, co spotkało jego i jego małżeństwo, dotyczy także 46 innych par, które pobrały się w rzymskiej parafii San Cosimato. Ich świat wali się, gdy wychodzi na jaw, że ksiądz udzielający tam ślubów, wcale nie był księdzem, tylko się pod niego podszywał. W świetle prawa małżeństwa są nieważne, zostają anulowane w trybie natychmiastowym. Kuria zaplanowała jednak uroczystość, w trakcie której ponownie udzieli wszystkich ślubów - pary mają miesiąc na podjęcie decyzji w sprawie odnowienia przysięgi, co zdaje się czystą formalnością. Pytanie tylko, czy na pewno tego chcą i czy dokonali właściwego uczuciowego wyboru?



Tata Laury, głównej bohaterki kanadyjskiej komedii familijnej "Moje życie to cyrk" , to zawodowy klown, który nie uznaje nudy i powagi. Dlatego codzienność bohaterki bywa przewrotna i bardzo nieprzewidywalna. Posiadanie wyluzowanego rodzica z pewnością ma wiele plusów, jednak dziewczynce nie zawsze jest do śmiechu. Czasem zwyczajnie chciałaby żyć tak, jak jej rówieśnicy. Mieszkać w jednym miejscu, pomidora kroić w plasterki, a cyrkowe sztuczki zamienić na książki. Kiedy postanawia postawić na swoim i zdawać do prywatnej szkoły, musi nie tylko nadrobić zaległy materiał i zająć się nauką, ale przede wszystkim przekonać do tego pomysłu tatę. Tylko jak to zrobić, skoro od zawsze kojarzy on edukację i stabilność z nudą?



Trzy tygodnie w lesie, bez telefonu, internetu i wygodnego łóżka - dla tytułowego bohatera familijnej produkcji "Martin i magiczny las" , to nie brzmi jak wymarzony plan na wakacyjny wyjazd. Kiedy chłopiec zostaje wysłany na letni obóz przetrwania w leśnej głuszy, nie kryje swojego niezadowolenia. Nie interesują go wędrówki, strzelanie z łuku, poznawanie roślin, gimnastyka o świcie i wieczory przy ognisku. Pewnej nocy Martin wybiera się na samotną wyprawę i próbuje nawet uciec z obozu, ale okazuje się, że las i jego tajemniczy mieszkańcy nie chcą mu na to pozwolić... Drzewa potrzebują pomocy, bo chciwi inwestorzy chcą zmienić okoliczny teren w kopalnię rzadkich minerałów. Im bardziej chłopiec zaczyna poznawać ten magiczny świat przyrody, tym większym staje się jego sprzymierzeńcem. Czy uda mu się ocalić skarb skrywany w magicznym lesie?





Maggie, o której opowiada animacja "O czym dzisiaj marzą zwierzęta" , jest pomysłowym wombatem, a Bradley to miłość jej życia i najlepszy przyjaciel, który zaginął jakiś czas temu w tajemniczych okolicznościach. Zaniepokojona, ale i pełna nadziei Maggie nie ustaje w poszukiwaniach ukochanego. Pewnego dnia natyka się na nietypową sytuację i przypadkiem ratuje z opresji innego futrzaka - niepozornego Ptysia. Tak zaczyna się ich przyjaźń oraz nieoczekiwana kariera Maggie jako superbohaterki, która - nie do końca wierząc w swoje możliwości - początkowo niezbyt chętnie zamienia piżamę na kostium, zakłada maskę i rusza w miasto. Na swojej drodze spotka Supernielota, który również patroluje ulice wypatrując złoczyńców oraz podejrzanie przemiłą koalę dbającą o kariery superbohaterów. Dzięki nowej roli, Maggie wpada także na trop prowadzący do rozwiązania zagadki zaginięcia jej ukochanego oraz ratuje z opresji wiele zwierzaków będących w potrzebie. Najwyższy czas, aby przekonać się, że prawdziwi bohaterowie to nie ich kostiumy ani maski, tylko odwaga, wiara w siebie i dobre serce - a tego wszystkiego Maggie ma pod dostatkiem!



