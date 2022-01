Krzyki Neve Campbell

Neve Campbell urodziła się 3 października 1973 roku w kanadyjskim Guelph. Od dziewiątego roku życia tańczyła w balecie. Po pięciu latach ćwiczeń, nie mogąc dać sobie rady z wyczerpującymi treningami i surowym trybem życia, miała załamanie nerwowe. Wpływ na to miała z pewnością również bolesna kontuzja, której wówczas uległa.



Jako 15-latka wystąpiła na scenie w Toronto w słynnym musicalu "Upiór w operze". Tam szybko została zauważona - posypały się propozycje ekranowych występów. Campbell pojawiła się u boku Patricka Stewarta w kręconym dla kanału ABC filmie telewizyjnym "Duch z Canterville", według prozy Oscara Wilde'a, i w serialu "Catwalk".

Zdjęcie Neve Campbell na początku aktorskiej kariery / Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection / Getty Images

Przełomem w jej karierze była rola w serialu Foxa "Ich pięcioro", opowiadającym o losach rodzeństwa Salingerów, którzy stracili rodziców w wypadku. Aktorkę wychwalano za wiarygodny i nieprzesłodzony wizerunek nastolatki.



"Szkoła czarownic" (1996) w reżyserii Andrew Fleminga była pierwszą kinową rolą Neve Campbell. Zagrała uczennicę szkoły w Los Angeles, która wspólnie z koleżankami przejawia zainteresowanie czarną magią i z tego powodu nazywane są "czarownicami z Eastwick".

W tym samym roku Campbell dostała propozycję zagrania głównej roli w horrorze "Krzyk" w reżyserii Wesa Cravena . Obraz stał się kasowym przebojem, zarabiając ponad 170 milionów dolarów, a jej kreacja Sidney Prescott doceniona została na gali Saturn Awards, gdzie otrzymała wyróżnienie dla najlepszej aktorki. Gwiazda wystąpiła również w trzech sequelach serii: "Krzyku 2" (1997), "Krzyku 3" (2000) i "Krzyku 4" (2011).



W tym ostatnim, zrealizowanym 15 lat po oryginalnej produkcji, Campbell ponownie wcieliła się w prześladowaną przez psychopatę w masce Sidney Prescott - teraz autorkę poradnika, który promuje w miasteczku Woodsboro, akurat w rocznicę pierwszego zabójstwa. Niestety, recenzenci byli dla "Krzyku 4" mało wyrozumiali, również widzowie nie kwapili się do kin i czwarta część słynnej serii nie zarobiła nawet 100 milionów dolarów.

Pomiędzy realizacją kolejnych "Krzyków", Campbell wystąpiła też w erotycznym thrillerze "Dzikie żądze" (1998), gdzie stworzyła ekranowy duet z Denise Richards. Film, który trafił do amerykańskich kin z kategorią wiekową R (od 18. roku życia), zawierał sporo nagości, w tym gorącą lesbijską scenę między Campbell i Richards.



W tym samym roku oglądaliśmy Neve w dramacie "Klub 54" (1998), opowieści o ostatnich miesiącach tytułowego kultowego nocnego lokalu. Mimo powodzenia wśród publiczności, film nie zyskał uznania w oczach krytyków, otrzymując dwie nominacje do Złotych Malin. Na obronę Neve Campbell - pierwsza powędrowała do Ryana Philippe'a, kolejna przypadła Ellen Albertini Dow.

"Ta praca była dla mnie spełnieniem jednego z moich najskrytszych marzeń. Żałuję, że wszystko się już skończyło. Mam jednak nadzieję, że nasz film pokaże ludziom, jak wspaniałymi artystami są tancerze baletowi. I pomimo tego, że ich życie codzienne upływa w poświęceniu i bólu, w tańcu zapominają o wszystkim" - mówiła Campbell po zakończeniu zdjęć do filmu "The Company" (2004) w reżyserii Roberta Altmana. Aktorka mogła na planie wykorzystać osobiste doświadczenia z młodości oraz krótkich studiów w The National Ballet of Canada.

W ostatnich latach Campbell zaczęła pojawiać się również w produkcjach telewizyjnych. W 2012 roku zagrała główną rolę w 12-odcinkowym serialu "Titanic: Blood and Steel". Niestety, nie odniósł on sukcesu.

O wiele lepiej aktorka zapamięta pracę w "House of Cards", w którym stworzyła postać Leann Harvey. Aktorka wystąpiła w 25. odcinkach tej kultowej produkcji z Kevinem Spacey'im i Robin Wright w rolach głównych.

Z kolei ostatnio zagrała w serialowej wersji głośnego filmu "Prawnik z Lincolna", którego gwiazdą był Matthew McConaughey. Dała się też zapamiętać jako żona głównego bohatera (Dwayne Johnson) w thrillerze akcji "Drapacz chmur" (2018).



Teraz aktorka powraca do roli, która przyniosła jej sławę. Krytycy, którzy już widzieli nowy "Krzyk" , z uznaniem powitali nawiązania do pierwszej części cyklu z 1996 roku, sprawnie skonstruowany scenariusz i współpracę nowych członków obsady z gwiazdami poprzednich części.



Neve Campbell , która wcieliła się w Sidney Prescott już po raz piąty, miała dla młodych kolegów z planu wyłącznie słowa pochwały. "Są zdyscyplinowani, zaangażowani, a praca z nimi była przyjemnością" - mówiła.



Wśród głosów pojawiających się w sieci przeważa opinia, że z nowego filmu dumny byłby twórca cyklu "Krzyk" , zmarły w 2015 roku Wes Craven , zwany "królem horroru".



Jak zaznaczał producent Peter Oillataguerre, "Krzyk" to coś więcej niż horror: - W tej serii jest element zabawy, który wykracza poza gatunek horroru. Relacje między bohaterami są wyjątkowe, a seria jest popularna wśród szerokiego grona odbiorców, nie tylko wśród fanów horrorów.

"Krzyk" 2022: Fabuła, obsada, zwiastun

W najnowszym "Krzyku" powraca więc tajemniczy zabójca w halloweenowej masce, inspirowanej wykrzywioną twarzą z obrazu norweskiego malarza Edwarda Muncha.



Dwadzieścia pięć lat po serii brutalnych zdarzeń, które wstrząsnęły mieszkańcami Woodsboro, kolejny zabójca nakłada otoczoną złą legendą maskę Ghostface. Mnożą się okrutne ataki na grupę nastolatków. Tajemnice z mrocznej przeszłości miasta zostają wskrzeszone.



Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) i David Arquette (szeryf Dewey Riley) jeszcze raz obejmują swe ikoniczne role w "Krzyku", obok Melissy Barrery , Masona Goodinga, Jenny Ortegi , Jacka Quaida, Dylana Minette i Marley Shelton . Fani mogą liczyć na solidną dawkę strachu, ale również na niezłą zabawę.

"Krzyk" w kinach od 14 stycznia! Polska premiera odbędzie się w tym samym terminie co światowa.