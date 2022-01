Orlando Bloom: Nie tylko Legolas

Orlando Bloom: Kariera

Orlando Bloom zadebiutował na dużym ekranie w filmie "Wilde", który przedstawiał życie poety i dramatopisarza Oscara Wilde’a. Po dobrze przyjętym debiucie zdecydował się na studia aktorskie, a po ukończeniu Guildhall School of Music and Drama coraz częściej zaczął pojawiać się zarówno w produkcjach filmowych jak i telewizyjnych - np. detektywistycznym serialu "Morderstwa w Midsomer" oraz w małej roli w "Helikopterze w ogniu" w reżyserii Ridleya Scotta. Przełomem w karierze brytyjskiego aktora okazała się rola Legolasa w trylogii na podstawie "Władcy Pierścieni".

Co ciekawe, na początku w filmowej adaptacji Petera Jacksona Bloom starał się o rolę Faramira (otrzymał ją David Wenham). Później było już z górki - Bloom zagrał w tak głośnych produkcjach jak "Królestwo niebieskie" Ridleya Scotta, "Troja" Wolfganga Petersena czy "Elizabethtown" Camerona Crowe'a, trylogii "Piraci z Karaibów" czy "Zakochany Nowy Jork". W pewnym momencie postanowił odpocząć od wysokobudżetowych hitów i zdecydował się na występy w teatrze, po czym... wrócił do ról, które uczyniły go rozpoznawalnym po raz pierwszy - Legolasa we "Władcy Pierścieni" i Willa Turnera w "Piratach...". W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć go w głośnym serialu "Carnival Row" Amazon Prime (pojawił się także w odcinku serii "Easy" Netflixa), a także filmach "Kamdesh. Afgańskie piekło" czy "Igła w stogu czasu".

Zdjęcie Orlando Bloom i Johnny Depp / Everett Collection / East News

Orlando Bloom: Dzieciństwo i rodzinna tajemnica

Orlando Bloom dowiedział się prawdy o tym, kim jest jego biologiczny ojciec będąc nastolatkiem. W 2005 roku opowiadał na łamach "Chicago Tribune" o historii Harry’ego Saula Blooma (pisarza i profesora, który zmarł, kiedy aktor miał cztery lata), jego matki (Sonii) oraz Colina Stone’a - przyjaciela rodziny i biologicznego ojca Blooma.

"Harry był profesorem prawa... i był znacząco starszy od mojej mamy, która desperacko chciała mieć dzieci. Mój ojciec był jednym z jego najlepszych studentów, był bliskim znajomym jego i mamy. Myślę, że moi rodzice mieli romans, którego owocem byłem ja i moja siostra Samantha. Przed śmiercią Harry poprosił mojego ojca, by się nami zaopiekował. I [Colin - przyp. red.] to zrobił".

Colin Stone pojawił się na ceremonii odsłonięcia gwiazdy aktora w legendarnej Hollywoodzkiej Alei Gwiazd w 2014 roku. Orlando pozował wtedy do zdjęć z siostrą i biologicznym ojcem.

Zdjęcie Samantha Bloom, Orlando Bloom, Colin Stone / JB Lacroix/WireImage / Getty Images

Orlando Bloom: Był o krok od śmierci

Orlando Bloom uwielbia "adrenalinę" i nie zwraca za bardzo uwagi na niebezpieczeństwo, co oznacza, że na przestrzeni lat nabawił się licznych urazów w niefortunnych wypadkach. Na planie "Władcy Pierścieni" złamał żebro w wyniku upadku; miał wypadek motocyklowy, w którym złamał nogę; uszkodził sobie nadgarstek podczas jazdy na snowboardzie. Raz swojego szalonego pomysłu omal nie przypłacił życiem - po upadku z trzeciego piętra Orlando Bloom zmiażdżył sobie kręgosłup i był sparaliżowany niemal przez cztery dni. O tym wydarzeniu ze swojej przeszłości (około 1998 roku) pisał swego czasu na Instagramie.

Do nieszczęśliwego wypadku doszło, kiedy aktor podczas spotkania z przyjaciółmi postanowił wspiąć się po rynnie na dach. Ta oderwała się pod jego ciężarem od ściany, a Bloom spadł na ziemię z wysokości trzeciego piętra. O tym, czy będzie mógł chodzi i jak uszkodzony jego kręgosłup nie było wiadomo przez kilka dni.



Instagram Post

Orlando Bloom i Katy Perry: Taka miłość się nie zdarza

Orlando Bloom bardzo otwarcie i szczerze opowiada o swoim życiu prywatnym (m.in. o związku z wokalistką Katy Perry i o tym, że zanim ją poznał przez pół roku żył w celibacie o bardzo mu się to podobało); jest aktywny na Instagramie, gdzie umieszcza zdjęcia, które podpisuje z właściwym sobie poczuciem humoru. Fanom się to podoba, gdyż obserwuje go ponad 5,5 mln użytkowników serwisu.

A jeżeli mowa o związku Blooma z Katy Perry...

Orlando Bloom i Katy Perry poznali się w 2016 roku na jednej z imprez. W rozmowie z Jimmym Kimmelem Perry zdradziła, że zaiskrzyło między nimi, kiedy kłócili się o burgery.

"Ukradł jeden z mojego stołu. Popatrzyłam na niego i mówię ‘Czekaj! Kim ty... Oh, ale przystojny jesteś. Dobra, bierz".

Ich związek był dość burzliwy - drogi pary rozeszły się w 2017 roku, jednak ku radości fanów i mediów plotkarskich, kilkanaście miesięcy później ponownie się zeszli. Orlando Bloom oświadczył się Katy Perry w walentynki 2019 r., a ona wspominała w wywiadach, że wiedziała, iż "coś się święci". Na randkę Bloom zamiast przyjść ubrany tak jak lubi (czyli w dżinsach i t-shircie), naprawdę się wystroił. I wręczył ukochanej, jak informował serwis E!News, pierścionek zaręczynowy wart 5 mln dolarów. Niestety, do ślubu jeszcze nie doszło, ponieważ pandemia pokrzyżowała ich plany. Para ma córkę Daisy (urodzona w 2020 roku) i planuje powiększyć rodzinę.

Przed laty Orlando Bloom był związany z modelką Mirandą Kerr (ma z nią 11-letniego syna Flynna), która jest teraz bliską przyjaciółką rodziny. W rozmowie (z Candace Parker) Kerr stwierdziła, ze śmiechem, że Bloom jest dla niej "jak brat. I do tego denerwujący brat". Dodała, że z Katy Perry również świetnie się dogaduje.

Instagram Post

Instagram Post

Orlando Bloom: Skandal w Włoszech

Para stała się ulubionym tematem mediów w 2016 roku, kiedy światło dzienne ujrzały zdjęcia z ich wakacji na Sardynii, na których Olrando Bloom był zupełnie nagi. Fakt, że zdjęcia obiegły świat, bardzo go zdziwił.

"To było zdumiewające" - mówił później na łamach magazynu "Elle UK". "Nigdy nie doprowadziłbym do takiej sytuacji, gdybym wiedział, że coś takiego może się wydarzyć".

Orlando Bloom: Tego o nim nie wiedzieliście

Jakie piosenki napisała Katy Perry o ukochanym? Niektóre z zagranicznych mediów sugerują, iż związek z aktorem zainspirował wokalistkę do napisania takich utworów jak "Never Really Over", czy "Harleys in Hawaii".

Matka nazwała syna Orlando na cześć angielskiego kompozytora Olrando Gibbsona. Olradno Bloom jest praktykującym buddystą oraz wieloletnim Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF.

Zdjęcie Orlando Bloom nie zna alfabetu Morse'a / Jun Sato/WireImage / Getty Images

