Bohaterką filmu "Niewiniątka" jest mała Ida, która przeprowadza się z mamą i siostrą do nowego miejsca i szybko poznaje rówieśników z sąsiedztwa. Razem z nimi beztrosko spędza wakacyjne dni i odkrywa nowe, fascynujące i tajemnicze miejsca. Z czasem w trakcie kolejnych zabaw Ida zaczyna rozumieć, że z nowymi przyjaciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź. Małe norweskie miasteczko. Właśnie rozpoczyna się Midnattssol, sezon białych nocy i niekończących się polarnych dni. Dzieci z okolicznych osiedli spędzają beztrosko czas i szukają wakacyjnych przygód.

Reklama

Tak mogłaby zaczynać się kolejna bajka dla dzieci, ale w reżyserii nominowanego do Oscara Eskila Vogta ("Najgorszy człowiek na świecie") oglądamy film, który sprawił, że podczas premierowych pokazów w Cannes widzowie oblewali się zimnym potem i nie mogli oderwać oczu od ekranu. Trzymający w napięciu, oryginalny, niepokojący zachwycił krytyków (96% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), a przez niektórych został okrzyknięty nawet skandynawskim "Stranger Things".

Obraz jest zdobywcą Europejskiej Nagrody Filmowej, Nagrody Publiczności na festiwalu w Göteborgu oraz kilkunastu innych nagród i wyróżnień na całym świecie.

Wideo "Niewiniątka" [trailer]

Francuski film "Pracownik miesiąca" to pełna humoru i gagów komedia opowiadająca o spokojnym urzędniku Vincencie, który jest naciskany, by zrezygnować z pracy ze względu na redukcję etatów. Nadgorliwy inspektor postanawia przenieść go w najgorsze miejsca na ziemi, tylko po to, aby zmusić go do rezygnacji. Wysyła go na Grenlandię, gdzie ma chronić naukowców przed atakami niedźwiedzi polarnych. A to dopiero początek...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pracownik miesiąca" [trailer] materiały prasowe

Animacja "DC Liga Super-Pets" to opowieść o psie Supermana i innych zwierzakach obdarzonych supermocami. W filmie "DC Liga Super-Pets" superpies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach. Ramię w ramię zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman, razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak uprowadzony. Krypto musi przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska - Asa Bat-psa, świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa - do zapanowania nad własnymi, dopiero co odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

Wideo "DC Liga Super-Pets" [trailer]

Duńska animacja "Kosmiczna przygoda Allana" to opowieść o tytułowym chłopcu, który ma nieciekawą perspektywę wakacji. Jego rodzice się rozwiedli i teraz mieszka tylko z ojcem na osiedlu, gdzie nie ma żadnych przyjaciół. Jest tak zrezygnowany, że zgadza się pomóc swemu zdziwaczałemu sąsiadowi Hugo, który ma obsesję na punkcie UFO. Allan ma być dla niego ludzką anteną służącą nawiązania kontaktu z obcymi z kosmosu. I wtedy pojawia się Majka - stuprocentowa kosmitka, której UFO awaryjnie ląduje na Ziemi. Między Allanem i Majką nawiązuje się zupełnie nieoczekiwana, prawdziwa przyjaźń. Allan nawet nic nie musi mówić, bo kosmitka czyta w jego myślach. Ale źli ludzie wcale nie śpią. Na ślad istnienia kosmitki trafia szalony kolekcjoner, który koniecznie pragnie, by była ona częścią jego zbioru dziwności. Teraz Allan przy pomocy sąsiada Helge muszą uratować Majkę przed wpadnięciem w szpony bezwzględnego, szalonego kolekcjonera. Wspaniałą przygodę czas zacząć! Nieważne jaki masz kolor skóry i czy jesteś z Ziemi, czy z kosmosu. Biały czarny czy zielony, każdy może zostać twoim przyjacielem. Bo kto powiedział, że przyjaciół musimy szukać tylko na Ziemi? Tolerancja, równouprawnienie i brak dyskryminacji. Przyjaźń, która nie zna różnicy wieku, koloru skóry i pochodzenia.

Wideo Kosmiczna przygoda Allana - zwiastun

Zobacz też:

Ella Balinska: Córka polskiego hrabiego gwiazdą Netfliksa



Miss Jamajki w Bondzie. Po latach wyznała, że była seksualnie molestowana!

Ewa Krzyżewska: Polska Sophia Loren romansowała z aktorami-gejami

Sylvester Stallone walczy o prawa do serii "Rocky". "Bolesny temat"

"Powodzenia, Leo Grande": Kino, które łamie seksualne tabu [recenzja]