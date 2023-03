Katarzyna Rosłaniec ( "Galerianki" , "Bejbi blues" ) znów bierze na warsztat odważny temat. W swoim nowym filmie opowiada o miłości i seksie po sześćdziesiątce. "Jezioro Słone" to dowód, że namiętność nie ma wieku.



Helena ( Katarzyna Butowtt ) miała w życiu tylko jednego kochanka, swojego męża ( Krzysztof Stelmaszyk ). Zapewniał on jej erotyczne spełnienie, finansowe bezpieczeństwo. Mają troje dorosłych dzieci. Kiedy na jaw wychodzi, że mężczyzna ją oszukuje, a na horyzoncie pojawia się kariera w modelingu, Helena po raz pierwszy w życiu przejmuje kontrolę nad swoim życiem. Wszystko, co się dzieje, jest dla niej nowe, nieznane i ekscytujące. Chce go zdradzić? Chce się wyrwać spod jego dominacji? A może pragnie posmakować innego mężczyzny, tak jak inni chcą spróbować narkotyków? Najważniejsze dla niej jest pozostanie wierną samej sobie.



"Jezioro Słone" [trailer] materiały prasowe

"Wyrwa" to najnowsza produkcja Canal+ i filmowa adaptacja książki Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. W rolach głównych występują: Tomasz Kot , Karolina Gruszka oraz Grzegorz Damięcki . Za reżyserię odpowiada Bartosz Konopka , a autorem scenariusza jest Marcin Ciastoń.

Tajemniczy wypadek samochodowy zmienia całkowicie życie Maćka (Kot). W zdarzeniu ginie jego żona Janina (Gruszka). Najprawdopodobniej kobieta popełniła samobójstwo. Maciej nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała, że jedzie na delegację do Krakowa. Pomyliła się? A może kłamała? Zrozpaczony mężczyzna wyrusza w podróż, aby rozwiązać zagadkę jej śmierci. Wkrótce trafia na trop niejakiego Wojnara (Damięcki) - aktora, którego podejrzewa o romans ze zmarłą żoną. Od tego momentu pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia się w skomplikowaną zagadkę. Maciej dochodzi do wniosku, że być może w ogóle nie znał kobiety, którą poślubił...

"Wyrwa" [trailer] materiały prasowe

"Shazam! Gniew bogów" to dalszy ciąg historii nastolatka Billy'ego Batsona, który po wypowiedzeniu magicznego słowa zmienia się w swoje dorosłe alter ego, tytułowego superbohatera. W sequelu produkcji z 2019 roku do swoich ról powracają: Zachary Levi , Asher Angel i Jack Dylan Grazer . Nowymi gwiazdami w obsadzie są Rachel Zegler , Lucy Liu i Helen Mirren . Film wyreżyserował David F. Sandberg, a wyprodukował Peter Safran. Scenariusz napisali Henry Gayden i Chris Morgan, korzystając z postaci wydawnictwa DC Comics.

"Shazam! Gniew bogów" [trailer 2]

"Syn" - nowe dzieło Floriana Zellera , twórcy oscarowego "Ojca" , to dramat śledzący losy rodziny, która próbuje zjednoczyć się po rozpadzie. Peter ( Hugh Jackman ) mieszka z nową partnerką, Beth ( Vanessa Kirby ) i ich małym synkiem. Jego życie jest ustabilizowane i wygodne. Jednak to zmienia się, gdy jego była żona Kate ( Laura Dern ) pojawia się z pierwszym synem, Nicholasem ( Zen McGrath ), który jest już nastolatkiem. Okazuje się, że Nicholas od miesięcy nie pojawia się w szkole, jest niespokojny, zdystansowany i zły. Peter stara się zadbać o Nicholasa tak, jak chciałby, aby jego własny ojciec ( Anthony Hopkins ) dbał o niego. Jednocześnie musi lawirować w pracy, gdzie pojawia się oferta wymarzonego stanowiska w Waszyngtonie. Peter sięgając do przeszłości, aby naprawić swoje błędy, traci z oczu to, co najważniejsze.



"Syn" [trailer 2] materiały prasowe

"65" to film akcji Scotta Becka i Bryana Woodsa , w którym w głównej roli oglądamy Adama Drivera . Znany aktor wciela się w pilota Millsa, którego statek rozbija się na nieznanej planecie. Mężczyzna szybko odkrywa, że tą planetą jest Ziemia tylko... 65 milionów lat temu. Mills i druga osoba ocalała z katastrofy - nastoletnia Koa ( Ariana Greenblatt ) muszą przedrzeć się przez nieznany teren pełen niebezpiecznych prehistorycznych stworzeń w walce o przetrwanie.

"65" [trailer 2] materiały prasowe

Gdy Franklin ( James Morosini ) - główny bohater komedii "I Love My Dad" - zrywa wszelkie kontakty z ojcem ( Patton Oswalt ), zdesperowany starszy z mężczyzn nie może się z tym pogodzić. Posunie się do fortelu, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w życiu wrażliwego, nieco samotnego chłopaka. Z pomocą nieoczekiwanie przyjdzie mu technologia. Nie widząc innej możliwości, Chuck wymyśla fałszywe konto w mediach społecznościowych, by mieć swojego syna na oku. Podszywa się pod atrakcyjną kelnerkę i nawiązuje z chłopakiem nić porozumienia. Sytuacja jednak komplikuje się z chwilą, gdy zauroczony dziewczyną Franklin za wszelką cenę będzie chciał się spotkać. To moment, w którym do starszego z bohaterów zaczyna dochodzić, że mając dobre intencje i chcąc jedynie pomóc, mógł tak naprawdę zaszkodzić.



"I Love My Dad" [trailer] materiały prasowe

Dokument "Brainwashed: Seks, kamera, władza" to ilustrowany fragmentami filmów wykład Niny Menkes , niezależnej reżyserki i akademiczki. W klarowny sposób objaśnia, jak podstawowe techniki filmowe pracują na rzecz uprzedmiotowienia kobiet na ekranie i jakie ma to konsekwencje dla całej branży oraz dla bezpieczeństwa kobiet w ogóle. Analiza warsztatowa prowadzi do wniosku, że niezależnie, czy mowa o klasyku sprzed kilkudziesięciu lat, czy o współczesnej produkcji - nawet stworzonej przez kobiety! - to ABC języka filmowego niezmiennie reprodukuje patriarchalną wizję świata. W "Brainwashed" wypowiadają się też inne reżyserki, ekspertki i działaczki na rzecz równouprawnienia w kinie. Menkes przechadza się z tymi myślami po Cannes i przed wielkim ekranem sali wykładowej. Jej sylwetka i komentarz rozbijają pozorną neutralność scen, w których dominuje męskie spojrzenie.

"Brainwashed: Seks, kamera, władza" [trailer] materiały prasowe

Film familijny "Szkoła magicznych zwierząt" opowiada o Idzie, która musiała przeprowadzić się do innego miasta i teraz jest "tą nową" w szkole Winterstein. Klasa nie przyjmuje jej z otwartymi ramionami. Jedyne wolne miejsce w ławce jest obok outsidera Benniego. Pewnego dnia wychowawczyni, panna Cornfield, zapowiada przyjazd niezwykłego człowieka. Ma ich odwiedzić Mortimer Morrison, który podróżuje po świecie w poszukiwaniu magicznych zwierząt. Ich niezwykłość polega na tym, że potrafią rozmawiać z człowiekiem, którego biorą za przyjaciela. Magiczne zwierzę nigdy nie zostawi swojego przyjaciela w potrzebie. To najwierniejszy towarzysz, jakiego można sobie wyobrazić. W klasie Ida i Benni jako pierwsi mają magicznych przyjaciół. I nagle okazuje się, że wszyscy chcą się z nimi kumplować. Tymczasem w szkole zaczynają znikać różne przedmioty. Dzieciaki i magiczne zwierzęta muszą trzymać się razem, aby rozwiązać zagadkę szkolnego złodzieja.