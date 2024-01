"Powstaniec 1863" to pierwszy film o legendarnym księdzu Stanisławie Brzósce - polskim duchownym, kapelanie i generale z czasów powstania styczniowego. Superprodukcja z doborową obsadą jest pierwszą od ponad 30 lat fabułą opowiadającą o najdłuższym w naszej historii zrywie niepodległościowym. Premiera wpisuje się w obchody 160. rocznicy powstania styczniowego.

Tytułowy powstaniec w wyniku splotu wydarzeń staje na czele najdłużej walczącego oddziału powstańczego. Jego pierwsza akcja okazuje się sukcesem za co zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem powstania. Tropiony przez carskiego oficera Maniukina, zwanego "Katem Podlasia", kilkukrotnie umyka śmierci. Nazywany przez Rosjan, "Duchem" przez najbliższe dwa lata powstania pozostanie nieuchwytny, siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na wydostanie się spod carskiego zaboru.

Reklama

W filmie w reżyserii Tadeusza Syki ( "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie" ) w głównej roli występuje Sebastian Fabijański . Oprócz niego na ekranie zobaczymy: Cezarego Pazurę , Daniela Olbrychskiego , Olgierda Łukaszewicza , Karolinę Szymczak i Ksawerego Szlenkiera .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Powstaniec 1863" [trailer] materiały prasowe

Dawid Ogrodnik gra główną rolę w filmie "Piep*zyć Mickiewicza" . Wciela się w wyrzuconego z uczelni pisarza i wykładowcę Jana Sienkiewicza, który zatrudnia się w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia słynna na całą szkołę klasa zbuntowanych i odpornych na wiedzę wyrzutków. IIB to uczniowie z piekła rodem, a ich przyszłość wydaje się przesądzona. Ale Sienkiewicz, uzbrojony w literaturę, entuzjazm i masę niekonwencjonalnych pomysłów, rzuci wyzwanie skazanej na wykluczenie grupie. Czy uda mu się ją okiełznać i ocalić? Opowieść o przyjaźni, miłości, szkolnych szaleństwach i o tym, że każdy zasługuje na jeszcze jedną szansę.

W nietuzinkowych uczniów ekscentrycznego belfra wcielili się m.in. Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Ada Grodzka, Krystian Embradora, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski i Aleksandra Izydorczyk. Ich wszystkich porwą raperskie rymy Janusza Walczuka i Olszakumpla.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Piep*zyć Mickiewicza" [trailer] materiały prasowe

"Fuks 2" to pełna zaskoczeń i zwrotów akcji komedia gangsterska, która łączy pokolenia. Z jednej strony nawiązuje do kultowego filmu sprzed lat. Z drugiej - jest zupełnie nową historią dziejącą się we współczesnych realiach. Maciej Stuhr , który był głównym bohaterem "Fuksa" , przekazuje pałeczkę młodszemu pokoleniu. Tym razem to nie jego bohater jest w centrum uwagi, ale jego kochliwy i uroczy syn Maciek ( Maciej Musiał ).

"Fuks 2" 1 / 26 "Fuks 2": Katarzyna Sawczuk, Maciej Musiał i Paulina Gałązka, fot. Mikołaj Tym Źródło: materiały prasowe Autor: © materiały dystrybutora

Mimo że Maciek jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty - i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami ( Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk ) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem ( Cezary Pazura ), na którego poluje emerytowany glina ( Janusz Gajos ), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fuks 2" [trailer] materiały prasowe

"Pszczelarz" to thriller w reżyserii Davida Ayera . Jego filmy (m.in. "Bogowie ulicy", "Furia", "Legion samobójców") przyciągnęły do kin w Polsce już ponad 1,2 milionów widzów. W najnowszej produkcji reżysera główną rolę zagrał gwiazdor kina akcji - Jason Statham. Aktor wcielił się w Claya, który wiedzie spokojne życie na prowincji, doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się, póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety, jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pszczelarz" [trailer] materiały prasowe

Dramat "Totem" to wyróżniona na zeszłorocznym Berlinale wzruszająca i pełna czułości historia o sile rodzinnych więzów w obliczu nadchodzącego pożegnania. Film rozpoczyna się od gorączki przygotowań do imprezy urodzinowej ojca, organizowanej w iście meksykańskim stylu: jest gwarno, tłoczno i kolorowo. Do domu schodzą się kolejni goście, a każdy z nich wydaje się być jeszcze barwniejszy od poprzedniego. Cały ten piękny harmider obserwujemy oczami siedmioletniej Sol; cichej i skromnej dziewczyny o przenikliwym spojrzeniu, która stopniowo wprowadza nas do tego fascynującego mikrokosmosu. Na horyzoncie widać jednak rodzinne trzęsienie ziemi, które diametralnie zmieni życie wszystkich domowników, zwłaszcza młodej Sol.

Kino zdążyło już odmienić hasło "rodzina" przez wszystkie formy i przypadki, ale Meksykana Lila Avilés udowadnia, że wciąż można opowiadać o niej w świeży, nowatorski sposób. I robić to bez zadęcia, unikając pustych haseł, oczywistych obserwacji i górnolotnych sloganów, za to z olbrzymią dozą empatii, mądrości i niewymuszonego humoru, który potrafi rozjaśnić nawet najczarniejszą godzinę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Totem" [trailer] materiały prasowe

Akcja duńskiej produkcji "Mój brat robot" , filmu familijnego z elementami kina science fiction, rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Zażegnano w niej kryzys klimatyczny, a ludzie żyją z osobistymi asystentami-robotami. Samotna 12-letnia Alberte dostaje na urodziny najnowszy model humanoida - Konrada, który wygląda i zachowuje się jak człowiek. Popularność Alberte, mającej teraz najbardziej zaawansowaną technologię w szkole, rośnie. Wydaje się też, że nawiązuje autentyczną więź z Konradem - ale czy można zaprzyjaźnić się z robotem?



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mój brat robot" [trailer] materiały prasowe

Animacja "Wyspa Puffinów. Nowi przyjaciele" to ciepła i wzruszająca bajka dla najmłodszych, oparta na uwielbianym przez dzieci i wielokrotnie nagradzanym serialu telewizyjnym. Film przedstawia przygody ptasiej rodziny maskonurów: Oony i jej braciszka Baby oraz ich towarzyszy zabaw, May i Mossy'ego. Opowiada o przyrodzie, bliskości i odwadze oraz o tym, że przyjaciele trzymają się razem, co by się nie działo! Gdy do Wyspy Puffinów zbliża się wielka burza, Oona odkrywa, że ostatnie Małe Jajko w tym sezonie zniknęło w tajemniczych okolicznościach. Wraz z nowymi przyjaciółmi postanawia je odnaleźć i bezpiecznie sprowadzić do domu.