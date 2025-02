Nikomu nie życzy swojego losu. Trzyma kciuki za nową "Fantastyczną 4"!

"Fantastyczna Czwórka" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup superbohaterów spod znaku Marvela. Komiksowi bohaterowie pojawiali się na ekranie już kilka razy. Poprzednie filmy zdecydowanie nie cieszyły się uznaniem krytyków czy widzów, a ostatnia próba z 2015 roku była finansową klapą.

Jakiś czas temu prawa do marki wróciły do Marvela i postanowiono zrobić kolejne podejście do sfilmowania lubianej grupy. W skład Fantastycznej Czwórki wchodzą Reed Richards, geniusz obdarzony zdolnością dowolnej zmiany kształtu swojego ciała (w nowym filmie zagra go Pedro Pascal), Sue Storm, która tworzy pola siłowe i staje się niewidzialna (Vanessa Kirby), jej brat Johnny, którego ciało może zająć się ogniem (Joseph Quinn) oraz Ben Grimm, przeobrażony w monstrum z pomarańczowego kamienia (Ebon Moss-Bachrach).

"Fantastyczna 4: Pierwsze Kroki": gwiazdor trzyma kciuki

O nowej produkcji z Kinowego Uniwersum Marvela wypowiedział się Miler Teller , który w filmie z 2015 roku zagrała Mr. Fantastica. Co sądzi o filmie po zobaczeniu pierwszego zwiastuna?

"Znam Pedro [Pascala] już od wielu lat. Życzę im wszystkiego najlepszego. - powiedział The Hollywood Reporter. - Nikomu nie życzę bycia częścią porażki finansowej i krytycznej. To łatka na karierze, z którą niektórzy radzą sobie dłużej niż inni. Życzę im wszystkiego najlepszego. Obejrzałem mały zwiastun i uważam, że wygląda fantastycznie. Jestem tym filmem podekscytowany" - stwierdził.

"Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki". Co wiemy o filmie?

"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" będzie częścią Kinowego Uniwersum Marvela. Akcja filmu rozegra się w latach 60. XX wieku i nie skupi się na genezie zespołu. Drużyna zmierzy się z Galactusem (Ralph Ineson), pożeraczem planet.

W obsadzie znaleźli się także Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne i Sarah Niles. Przewiduje się, że Robert Downey Jr. może pojawić się w epizodzie jako Doktor Doom, główny antagonista nadchodzących filmów z serii "Avengers".

Reżyseruje Matt Shakman odpowiedzialny m.in. za dobrze przyjęty serial "WandaVision". "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" będzie miała swoją premierę 25 lipca 2025 roku.