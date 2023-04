Recenzja "Egzorcysta papieża": Gladiator w koloratce kopie zad szatanowi [recenzja]

Horror "Egzorcysta papieża" jest zainspirowany prawdziwą historią Gabriele'a Amortha. Znany jako egzorcysta Watykanu ksiądz, był dla tysięcy ludzi światłem w ciemności. Człowiek, który przeprowadził tysiące egzorcyzmów dla Kościoła, był czołowym krzyżowcem w walce ze złem, opisał swoje doświadczenia w pamiętnikach. W rolę legendarnego księdza wcielił się zdobywca Oscara Russell Crowe .



Reklama

"W rzeczywistości istnieje prawdziwe stanowisko zwane Egzorcystą Watykanu" - wyjaśnił aktor. - "Ojciec Gabriele Amorth był człowiekiem, który sprawował ten urząd przez 36 lat i był zaangażowany w dużą ilość egzorcyzmów". A kiedy robisz coś wiele razy, stajesz się w tym naprawdę, naprawdę dobry. Nie było lepszego łowcy demonów niż ojciec Amorth - zapewniają twórcy horroru, w którym nie brakuje przerażających scen.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Egzorcysta papieża" [trailer] materiały prasowe

W lipcu 2014 roku Krzysztof Globisz , podczas nagrywania "Martwych dusz" Gogola w radiowej Dwójce, przeszedł udar mózgu, w którego wyniku doznał częściowego paraliżu, a także afazji, czyli utraty zdolności mowy. W wyniku rehabilitacji jego stan zdrowia zaczął się poprawiać na tyle, że mógł wrócić do pracy na scenie i przed kamerą. To właśnie ten epizod z jego życia był inspiracją dla twórców "Prawdziwego życia aniołów" . Tytuł filmu koresponduje z poprzednimi, zanurzonymi w krakowskiej odmianie realizmu magicznego filmami Artura "Barona" Więcka z udziałem Globisza i Jerzego Treli ( "Anioł w Krakowie" , "Zakochany anioł" ).

Znany i ceniony aktor Adam (Globisz), przechodzi nagły i rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu narzędzie - mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka - żona Adama ( Kinga Preis ) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do zdrowia i na scenę. Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama by podjął wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze?



Wideo "Prawdziwe życie aniołów": Oficjalny zwiastun

Maks ( Michał Czernecki ) - główny bohater komedii romantycznej "Skołowani" - to niepoprawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy Anna ( Marianna Zydek ), młoda i atrakcyjna kobieta, bierze go za niepełnosprawnego, Maks brnie w kłamstwo, licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan - przedstawia go swojej starszej siostrze, Julii ( Agnieszka Grochowska ), która porusza się na wózku. Niespodziewanie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna łączyć coś więcej, ale... kłamstwo jako fundament relacji? Czy ta miłość ma szansę?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Skołowani" [trailer] materiały prasowe

W "Liczbie doskonałej" Krzysztof Zanussi powraca do najważniejszych tematów swojej twórczości i prezentuje je w nieoczekiwanej formie intelektualnego thrillera. Joachim ( Andrzej Seweryn ) to dojrzały mężczyzna, który już nic nikomu nie musi udowadniać. Jest zamożny, a jego życie było pasmem sukcesów. Kaprys losu stawia na jego drodze trzydziestoletniego Davida ( Jan Marczewski ), geniusza matematycznego, który porzuca obiecującą karierę biznesową za granicą i szuka właściwego pola dla swoich talentów w Polsce. Sprawy komplikują się, kiedy w życie Davida wkracza Ola ( Julia Latosińska ). Joachim i David to dwaj mężczyźni na zupełnie innych etapach życia. Czego każdy z nich może nauczyć się od drugiego? Jak wybrać pomiędzy intelektem, wiarą i miłością?

Wideo "Liczba doskonała": Trailer

"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" przenosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek i banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom. W filmie w reżyserii Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daleya w głównych rolach występują: Chris Pine , Michelle Rodriguez , Regé-Jean Page , Justice Smith , Sophia Lillis , oraz Hugh Grant .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" [trailer] materiały prasowe

Komediowy horror "Renfield" to nowoczesna odsłona klasycznej historii. Nicholas Hoult wciela się w tytułowego bohatera - wiernego sługi Drakuli ( Nicolas Cage ). Mężczyzna musi bezrefleksyjnie robić wszystko, co każde zrobić mu jego pan, bez względu na to, jak bardzo czuje się upokorzony. Jednak teraz, po wielu latach niewoli, Renfield ma wreszcie szansę zacząć nowe życie i sprawdzić, czy istnieje inny świat i inne życie niż to, które poznał będąc sługą Księcia Ciemności. Nie wie tylko, jak to zrobić.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Renfield" [trailer 2] materiały prasowe

Akcja dramatu "Bezmiar" rozgrywa się w Rzymie w latach siedemdziesiątych XX wieku. To czasy ważnych zmian społecznych i kulturalnych, pełne blasku i splendoru. Młoda rodzina Borghetti właśnie wprowadziła się do jednego z nowo wybudowanych bloków mieszkalnych. Przeprowadzka ma wymiar słodko-gorzki. Chociaż rozpościerający się z najwyższego piętra widok na Rzym jest olśniewający, członkowie rodziny nie są sobie tak bliscy jak kiedyś. Clara ( Penélope Cruz ) i Felice ( Vincenzo Amato ) nie są już zakochani, ale nie potrafią się rozstać. Dla Clary jej wyjątkowa relacja z trójką dzieci staje się ucieczką przed samotnością. Najstarsza córka, 11-letnia Adriana korzysta z tego, że nikt w sąsiedztwie jej nie zna i zaczyna udawać przed innymi dziećmi, że jest chłopcem. Prowadzi to rodzinę do krytycznego punktu.

Wideo "Bezmiar" [trailer]

Margaret ( Stéphanie Blanchoud ) ma 35 lat i właśnie skończyła kolejną gwałtowną kłótnię z matką Christiną ( Valeria Bruni Tedeschi ). Kobieta w przeszłości doświadczała przemocy i zadawała ją innym, co skończyło się wydaniem sądowego zakazu zbliżania się do matki przed czekającym ją procesem. W efekcie przez okres trzech miesięcy Margaret nie może zbliżać się do Christiny ani znajdować się w odległości mniejszej niż 100 metrów od domu rodzinnego. Jednak ta wymuszona separacja tylko nasila u niej pragnienie bycia bliżej swojej rodziny. Teraz Margaret każdego dnia powraca do tej niewidzialnej i nieprzekraczalnej linii granicznej. Tak w skrócie prezentuje się fabuła francusko-belgijsko-szwajcarskiej koprodukcji "Niebieska linia" Ursuli Meier .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niebieska linia" [trailer] materiały prasowe

Abby - główna bohaterka filmu "Blueback" - mieszka w Australii, nad przepiękną zatoką o wyjątkowym ekosystemie. Jako wielka miłośniczka nurkowania, od dzieciństwa przyjaźni się z niezwykłą rybą - niebieskim grouperem, któremu nadała imię Blueback. Jej idealne z pozoru życie zostaje jednak zakłócone. Abby i jej mama muszą walczyć nie tylko o ocalenie Bluebacka i rafy koralowej, ale i o to, by cała okolica zachowała swój unikatowy charakter, zagrożony przez bezwzględny biznes. Nastoletnią Abby zagrała debiutująca w kinie Ilsa Fogg. W dorosłą bohaterkę wcieliła się aktorka o polskich korzeniach Mia Wasikowska . W filmie występują również Eric Bana i Radha Mitchell .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Blueback" [trailer] materiały prasowe

Familijna "Głowa pełna ciebie" to ciepła opowieść o dylematach towarzyszących szkolnym zauroczeniom i przyjaźniach, które stają się czymś więcej. Nie tak łatwo powiedzieć, kiedy ludzie się w sobie zakochują. Nie wiadomo, czy świadczy o tym szybsze bicie serca, a może chęć spędzania każdej wolnej chwili z tą jedyną osobą. Jak połapać się w tych wszystkich uczuciach? To pytanie, na które spróbuje odpowiedzieć Adam. Chłopiec od razu czuje miętę do Ewy. Dziewczyna uczy go grać w piłkę nożną i razem wyczekują wspólnej wycieczki. Sprawy zaczynają się jednak komplikować, gdy z własnoręcznie uszytym sercem odwiedza go Molly - pierwsza dziewczyna.