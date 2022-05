"Doktor Strange w multiwersum obłędu" przesuwa granice gatunku fantasy w mroczniejsze i bardziej przerażające rejony. Kiedy doktor Stephen Strange zaczynał zgłębiać mistyczne arkana, Przedwieczny powiedział mu: "Gdybym miał ci wyjawić wszystkie tajemnice, uciekłbyś krzycząc z przerażenia". Nikt wówczas nie przypuszczał, jak prorocze były to słowa. Pięć lat później za sterami drugiej części "Doktora Strange'a" stanął Sam Raimi , mistrz grozy i czarodziej emocji. W jego nowej produkcji filmowy świat Marvela otwiera przed widzami multiwersum i przesuwa jego granice dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz z Doktorem Strange'em ( Benedict Cumberbatch ) wyruszymy w podróż w nieznane. Mając u boku jego starych i nowych mistycznych sojuszników, przemierzać będziemy zagmatwane i niebezpieczne alternatywne rzeczywistości multiwersum, aby stawić czoła nowemu, tajemniczemu przeciwnikowi.

Wideo "Doktor Strange w multiwersum obłędu" [trailer 2]

"Fucking Bornholm" w reżyserii Anny Kazejak to tragikomiczny portret czterdziestolatków i pełna ironii opowieść o uwalnianiu się od oczekiwań innych. W rolach głównych Agnieszka Grochowska , Maciej Stuhr , Jaśmina Polak i Grzegorz Damięcki . Grupa przyjaciół wybiera się z dziećmi na tradycyjny wyjazd na długi majowy weekend, który od lat spędzają na duńskiej wyspie Bornholm. Incydent między dziećmi wywoła falę kryzysu w ich relacjach. Każda z par sprawia wrażenie szczęśliwej, ale czy tak jest naprawdę? Czy żyją pozorami?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fucking Bornholm" [teaser] materiały prasowe

"Chyba po raz pierwszy spotkałem na swojej drodze bohatera, który ani nie morduje niewinnych kobiet, ani nie opowiada jakiejś historii wyssanej z palca w stylu komedii romantycznej, ani nie biega gdzieś z pistoletem. Opowiadamy życiową historię z kręgu ludzi, w którym się też obracamy. Nie twierdzę, że jest to film o nas, ale mam wrażenie, że są to bohaterowie niezwykle nam bliscy poprzez to, że znajdują się w takiej sytuacji, w jakiej spokojnie my moglibyśmy się znaleźć" - zapewnia Maciej Stuhr.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Fucking Bornholm" [trailer] materiały prasowe

"Downton Abbey: Nowa epoka" Simona Curtisa to sequel popularnego i cenionego serialu Juliana Fellowesa oraz filmu z 2019 roku. Tym razem trafimy m.in. na Riwierę Francuską. Dowiemy się o tajemniczej przeszłości seniorki rodu, Violet ( Maggie Smith ). Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty. Nie oznacza to, że w Downtown Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Downton Abbey: Nowa epoka" [trailer] materiały prasowe

Znany włoski reżyser Nanni Moretti ( "Pokój syna" , "Habemus papam - mamy papieża" ) w swoim nowym filmie przeplata trzy historie - jedną o zagubieniu i tęsknocie matki wychowującej samotnie córkę; drugą o obsesji podejrzeń i wybaczeniu, której bohaterem jest ojciec podejrzewający sędziwego sąsiada o molestowanie swojego dziecka; i trzecią o błędach rodzicielskich i przyznaniu się do własnych słabości (prowadzący pod wpływem alkoholu syn surowego sędziego powoduje śmiertelny wypadek). "Trzy piętra" to również wzruszająca, uniwersalna opowieść o murach, które skrywają tajemnice, są niemym świadkiem chwil pięknych i tragicznych.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Trzy piętra" [trailer] materiały prasowe

Urodzona optymistka Daisy - główna bohaterka animacji "Igrzyska zwierzaków" - marzy o tym, żeby wygrać wielkie zawody dla "Najstraszniejszych zwierząt świata". Problem w tym, że będąc uroczym ssakiem z gatunku kuoka, przypominającym skrzyżowanie chomika z... kangurem, ma nikłe szanse na rywalizację z największymi i najgroźniejszymi drapieżnikami planety. Ale od czego są upór i wierni przyjaciele. Aby dokonać niemożliwego, Daisy rozpocznie trudny trening pod okiem starego mistrza - Croco Dilla. Ćwicząc siłę, zręczność i intelekt, zrobi wszystko, żeby udowodnić światu zwierząt, że wola walki i szansa na medale wcale nie musi iść w parze z muskułami, groźnym wyglądem i długością paszczy, szpona czy ogona.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Igrzyska zwierzaków" [trailer] materiały prasowe

