Weekend w kinie: Buzek nauczycielką, Taylor-Joy piosenkarką

Gdynia 2021 "Moje wspaniałe życie": Kobieta pod presją [recenzja]

Jeden z najciekawszych polskich reżyserów Łukasz Grzegorzek ("Córka trenera", "Kamper") powraca ze swoim trzecim tytułem - komedią obyczajową "Moje wspaniałe życie" - z Agatą Buzek, Jackiem Braciakiem i Adamem Woronowiczem w rolach głównych. Troskliwa córka, wyluzowana matka, lubiana nauczycielka, żona, z którą można konie kraść - Joanna (Buzek w zupełnie nowym obliczu) - w każdej z tych ról wypada doskonale. I w żadnej z nich od dawna nie czuje się sobą. Dlatego prowadzi podwójne życie, ma romans z kolegą z pracy. Gdyby ktoś się dowiedział, byłby to koniec wszystkiego, co w jej świecie wydaje się takie "wspaniałe". To historia kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak wystarczy jej odwagi, by się zbuntować, zatrząść posadami małżeństwa, stracić reputację i sięgnąć po to, na czym naprawdę jej zależy?



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostatniej nocy w Soho" [trailer] materiały prasowe

Thriller "Ostatniej nocy w Soho" to nowe dzieło Edgara Wrighta ("Scott Pilgrim kontra świat", "To już jest koniec", "Baby Driver"), jednego z największych obecnie stylistów kina. Eloise (Thomasin McKenzie) to świeżo upieczona studentka mody, która właśnie przybyła do Londynu, by rozpocząć karierę. Dziewczyna ma jednak obsesję na punkcie przeszłości - tęskni za minionym wiekiem, zdesperowana, by doświadczyć Londynu lat 60. w całej okazałości. Niesamowita wyobraźnia Eloise oznacza, że może otrzymać szansę bardziej dosłownie, niż sądzi. W tajemniczych okolicznościach Elosie przenosi się do świata swoich marzeń, gdzie spotyka olśniewającą piosenkarkę, Sandy (Anya Taylor-Joy). Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje.

Wideo "Wszyscy święci New Jersey" [trailer]

Kryminał "Wszyscy święci New Jersey" Alana Taylora to filmowy prequel kultowej "Rodziny Soprano". Fabuła skupia się przede wszystkim na Dickiem Moltisantim (Alessandro Nivola), który stara się pogodzić życie przestępcze z prywatnym. W jednym i drugim nie zanosi się na spokojne czasy. Jego ojciec (Ray Liotta) wraca z Włoch z nową i sporo młodszą od siebie żoną, która zaraz wpada w oko jego synowi. Dawny współpracownik, Harold (Leslie Odom Jr.), postanawia założyć własną grupę i przejąć teren kontrolowany przez Moltisantiego. Jakby tego było mało, Dickie musi opiekować się nastoletnim Tonym Soprano (Michael Gandolfini). Chłopak ma ciągoty, by iść w ślady swoich krewnych, działających w rodzinie DiMeo. Wcielający się w Tony'ego młody aktor jest synem zmarłego przedwcześnie Jamesa Gandolfiniego, czyli odtwórcy głównej roli w "Rodzinie Soprano". Chłopak wyznał, że dzięki "Wszystkim świętym" mógł oddać hołd i pożegnać się z ojcem.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Poroże" [trailer] materiały prasowe

"Poroże" to horror Scotta Coopera, którego data premiery była z powodu pandemii wielokrotnie przekładana. Nauczycielka z małego amerykańskiego miasteczka (Keri Russell) i jej brat (Jesse Plemons), lokalny szeryf, odkrywają, że jeden z uczniów (Jeremy T. Thomas) skrywa niebezpieczny sekret, który może mieć przerażające konsekwencje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mosquito State" [trailer] materiały prasowe

"Mosquito State" jest thrillerem psychologiczno-entomologicznym, w którym na losach głównego bohatera, analityka giełdowego, odciska piętno pewien komar. Spośród gości na ekskluzywnym przyjęciu, bogatych i pięknych krwiodawców, owad wybiera naszego matematycznego geniusza (a przy tym odludka i dziwaka) Richarda Bocę. To początek nie tylko zdumiewającej owadzio-ludzkiej metamorfozy przywodzącej na myśl "Muchę" Cronenberga, ale także nagłych zaburzeń algorytmu, które z kolei odsyłają widza do "Pi" Aronofskyego. Całości patronuje zaś ekonomista i filozof Nassim Nicholas Taleb, autor teorii czarnego łabędzia, mówiącej o wpływie na rzeczywistość nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń. Kameralny i zarazem imponujący wizualnym rozmachem, trzymający w napięciu, świetnie zagrany film Filipa Jana Rymszy jest komentarzem do pamiętnego krachu finansowego z 2008 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Poufne lekcje perskiego" [trailer] materiały prasowe

Dramat historyczny "Poufne lekcje perskiego" opowiada historię Gillesa, młodego belgijskiego Żyda, który podaje się za Persa, aby przeżyć w obozie koncentracyjnym, gdzie jeden z oficerów marzy o nauce języka perskiego. Dzięki kłamstwu udaje mu się ocalić życie, jednak Gilles otrzymuje zadanie, które wydaje się niewykonalne: ma nauczyć Kocha - oficera odpowiedzialnego za obozową kuchnię - języka perskiego/farsi. Koch marzy, aby po wojnie otworzyć restaurację w Iranie. Gilles musi wymyślić język, którego nie zna, słowo po słowie. Kiedy w niezwykłej relacji między mężczyznami zaczynają pojawiać się wątpliwości i podejrzenia, Gilles zdaje sobie sprawę, że jeden fałszywy ruch może obnażyć jego oszustwo.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Censor" [trailer] materiały prasowe

Horror "Censor" rozgrywa się w zalanej falą morderstw Wielkiej Brytanii. Według rządu wzrost przestępczości ma związek z video nasties rozpowszechnionymi w kraju na nielegalnych kasetach VHS. Enid, skrupulatna cenzorka, której zadaniem jest wycięcie najbrutalniejszych scen z filmów, pracuje z zaangażowaniem i poświęceniem. Pewnego dnia trafia na film, który jest jednocześnie niepokojący i dziwnie znajomy. Widzi w nim swoją siostrę, która zaginęła lata temu. Chęć odkrycia prawdy zawiedzie ją w najmroczniejsze zakamarki podziemia filmowego, a obsesja - na skraj załamania nerwowego. Enid, której codzienność otoczona jest przerażającymi obrazami, zaczyna zatracać granicę między rzeczywistością, wspomnieniami, a tym, co najprawdopodobniej było tylko wytworem wyobraźni reżyserów.



Wideo "Pamiętnik Berta": Officiell trailer

Tytułowy bohater szwedzkiego filmu familijnego "Pamiętnik Berta" właśnie zaczyna siódmą klasę. W jego nowej klasie - oprócz dwóch przyjaciół Åke i Erika -znalazła się Amira, młodsza siostra Leili z 9B. Leila to dziewczyna, w której wszyscy się podkochują. Jest ładna, pracuje jako modelka reklamowa i wszyscy ją podziwiają. Bert zakochuje się w niej po uszy. Ale jak sprawić, aby starsza dziewczyna zauważyła kogoś z siódmej klasy? Chłopak planuje zaprzyjaźnić się z Amirą, aby zbliżyć się do jej siostry. Pewnego dnia Bert znajduje w domu sióstr sekretny pamiętnik. Staje się on początkiem historii miłosnej pełnej emocji, wzruszeń, zdrad i złamanych serc. Czy próba przypodobania się Leili sprawi, że chłopiec nauczy się słuchać swojego serca?



Wideo "Mój przyjaciel wampir": Trailer

Chociaż wygląda na dziesięciolatka, to tak naprawdę ma już ponad 300 lat! Mały Wampirek - główny bohater animacji "Mój przyjaciel wampir" - od stuleci mieszka w tym samym nawiedzonym domu. I chociaż każdego dnia może liczyć na towarzystwo wesołej ferajny straszydeł, to tak naprawdę, coraz częściej, bywa potwornie samotny. W tej sytuacji ma tylko jedno marzenie. Pójść do szkoły i poznać inne dzieci. Niestety rodzice nie pozwalają mu opuszczać rezydencji, twierdząc, że świat na zewnątrz jest pełen niebezpieczeństw. Nie przekonuje to jednak Wampirka, który wspierany przez wiernego buldoga Fantomasza, potajemnie wymyka się na poszukiwanie przyjaciół. W trakcie swoich wędrówek pozna nieco strachliwego chłopca Michaela, ale też przyciągnie uwagę Gibbusa - starego wroga jego wampirzej rodziny. Czy stawiający pierwsze kroki w świecie ludzi Wampirek poradzi sobie i czy znajomość z nowym kolegą pozwoli mu ochronić bliskich? Przekonacie się już wkrótce, kiedy tylko zapadnie zmrok.



Czytaj również:



Szokująca przemiana polskiej aktorki! Wygląda jak staruszka

Miała świat u stóp, dziś rzadko się pokazuje. Co się z nią stało?

Netflix oszukiwał, by ukryć ten film przed widzami. Dlaczego?