Pedro Pascal: Jest rozchwytywany w Hollywood

Pedro Pascal jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych gwiazdorów w Hollywood. Po bardzo dobrym przyjęciu jego roli w serialu "The Last of Us" nadszedł czas na kolejne projekty. Gwiazdor zagra, chociażby w kontynuacji kultowego " Gladiatora ".

Wcześniej czeka go jednak występ w powstającym horrorze "Weapons". Scenariusz do produkcji napisze Zack Cregger, twórca ubiegłorocznego filmu "Barbarzyńcy".

Zdjęcie Pedro Pascal w serialu "The Last of Us" / materiały prasowe

"Weapons": Renate Reinsve dołącza do obsady

U boku Pedro Pascala w powstającym horrorze "Weapons" zagra Renate Reinsve. Aktorka dała się poznać występem w komedii " Najgorszy człowiek na świecie ". Rola Julie przyniosła jej nagrodę Złotej Palmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes , który miał miejsce w 2021 roku. Film zdobył także dwie nominacje do Oscara.

"Weapons": O czym opowie horror?

"Weapons" opowie o zaginięciach w małym miasteczku. Grupa licealistów zniknie bez śladu. Bohaterzy będą musieli znaleźć sposób na ich odszukanie. Scenariusz do filmu napisał Zack Cregger. Zdjęcia do produkcji mają ruszyć jesienią tego roku.

Zdjęcie Pedro Pascal w "The Last of Us" / HBO Max / materiały prasowe

