W wywiadzie z portalem "Deadline" Quentin Tarantino wrócił pamięcią do czasów, kiedy pracował w firmie obsługującej automaty z żywnością, w której zajmował się uzupełnianiem towaru. Jedną z jego rozrywek było wówczas czytanie magazynów pornograficznych.



Krytyk z gazetki pornograficznej bohaterem nowego filmu Quentina Tarantino

"W jednym z takich magazynów znajdowała się bardzo interesująca strona poświęcona filmom. Jej autor pisał o mainstreamowym kinie, choć był krytykiem drugiej kategorii. I myślę, że był bardzo dobrym krytykiem. Był bardzo cyniczny. Jego recenzje stanowiły skrzyżowanie wczesnego Howarda Sterna i rzeczy, które mógłby pisać Travis Bickle, gdyby był krytykiem filmowym. Tylko wyobraźcie sobie takie wpisy z pamiętnika Travisa" - powiedział Tarantino. To właśnie ów krytyk stał się dla niego inspiracją do stworzenia postaci głównego bohatera jego powstającego filmu.

"Krytyk z gazetki pornograficznej był bardzo zabawny. Był wyjątkowo niegrzeczny. Przeklinał, używał rasistowskiego słownictwa. Ale to, co pisał, było naprawdę dobre. Pisał, jak gdyby miał 55 lat, choć był dopiero po trzydziestce. Zmarł przed czterdziestką. Nie wiedziałem tego na początku, ale po zrobieniu solidnego researchu myślę, że ta śmierć miała coś wspólnego z jego alkoholizmem. Mówiąc więc w skrócie, 'The Movie Critic' został oparty na życiorysie faceta, który naprawdę żył, ale nigdy nie był sławny. Pisał recenzje filmowe do magazynu pornograficznego" - ujawnił twórca "Pulp Fiction" . Zdradził też, że fikcyjny magazyn w jego filmie będzie się nazywał "The Popstar Pages".

Quentin Tarantino: Pasjonat 1 / 13 Quentin Tarantino - reżyser, scenarzysta, producent i aktor - w środę, 27 marca, kończy 55 lat. Tarantino urodził się w Knoxville w stanie Tennessee w rodzinie pielęgniarki i muzyka. Rodzice rozstali się krótko po narodzinach syna, Quentin (nadano mu imię na cześć pół-Indianina, odgrywanego przez Burta Reynoldsa w serialu "Gunsmoke") wychował się w mieście Torrance w Kalifornii, gdzie przeprowadził się z matką i ojczymem. Chłopak uczęszczał do szkoły średniej w dzielnicy Harbor City w Los Angeles, jednak porzucił ją w dziewiątym roku nauki. Ważniejsza była dla niego kinematografia, zainteresowanie którą zdradzał od najmłodszych lat. Gdy skończył ich szesnaście, podjął pierwszą pracę - został bileterem w kinie wyświetlającym filmy pornograficzne. Zwolniono go jednak, gdy wyszło na jaw, że nie jest pełnoletni. Źródło: Getty Images Autor: Adam Pretty

Słynny reżyser nie zdecydował jeszcze, kto zagra głównego bohatera. "Będzie to ktoś w okolicach 35. roku życia. Bezapelacyjnie będzie to aktor, który nie grał jeszcze u mnie głównej roli. Mam w głowie kogoś, kto spisałby się w tej roli znakomicie" - powiedział Tarantino.