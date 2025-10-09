Wcieli się w żonę legendy muzyki. Zagra u boku rozchwytywanego aktora

Aż cztery filmy o Beatlesach?

Muzyka The Beatles do dziś jest fenomenem i inspiracją dla wielu artystów. Nic zatem dziwnego, że Sam Mendes ("American Beauty", "1917") postanowił poświęcić cenionej grupie swoje kolejne dzieła. Reżyser wpadł na ambitny pomysł, by zrealizować aż cztery filmy biograficzne o zespole, z czego każdy ma być poświęcony jednemu z muzyków: Johnowi Lennonowi, Paulowi McCartneyowi, George'owi Harrisonowi i Ringo Starrowi.

Wszystkie produkcje, które powstaną pod szyldem Sony Pictures, będą miały oddzielne, kinowe premiery w 2028 roku. Reżyser oficjalnie ogłosił najważniejszych członków obsady. W filmowych biografiach zobaczymy: Harrisa Dickinsona (John Lennon), Paula Mescala (Paul McCartney), Josepha Quinna (George Harrison) i Barry'ego Keoghana (Ringo Starr).

Reklama

"Nie robimy tylko jednego filmu o Beatlesach - robimy cztery. Być może jest to szansa, by zrozumieć ich nieco głębiej" - zapowiedział Mendes.

Zdjęcie "The Beatles" / BRUCE MCBROOM & APPLE CORPS LTD / materiały prasowe

Saoirse Ronan zagra u Sama Mendesa

Okazuje się, że filmy Mendesa będą pełne gwiazd. Już główna obsada robi niesamowite wrażenie, a teraz na jaw wyszła informacja, że do spektakularnego projektu dołącza Saoirse Ronan!

Aktorka wcieli się w Lindę McCartney, żonę Paula McCartneya. Czterokrotnie nominowana do Oscara Ronan zagra u boku Paula Mescala, który sportretuje legendarnego muzyka.

Linda i Paul pobrali się w 1969 roku. Po rozpadzie Beatlesów wspólnie tworzyli zespół Wings, w którym Linda występowała jako klawiszowiec i wokalistka. Zmarła w 1998 roku na raka, mając 56 lat.

Zdjęcie Paul McCartney z żoną Lindą McCartney / Keystone / Getty Images

Studio Sony, odpowiedzialne za produkcję projektu, odmówiło komentarza w sprawie angażu Ronan.

Zobacz też: Powracają ulubieni bohaterowie Polaków. Ta seria stała się głosem młodego pokolenia