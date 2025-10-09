Powracają ulubieni bohaterowie Polaków. Ta seria stała się głosem młodego pokolenia

Egzamin z dojrzałości

Studniówka, konflikty, złamane serca i AI zamiast lektur. W trzeciej części kultowej serii klasa maturalna dostaje w kość - od siebie nawzajem, od nauczycieli i od życia. Jest miłość, jest drama, są przerwy w szatni i decyzje, które naprawdę coś znaczą.

Tym razem stawką jest nie tylko matura, ale i pierwsze dorosłe wybory. Kiedy Dante próbuje pogodzić własne marzenia z rzeczywistością, a jego relacja z Nel zostaje wystawiona na próbę, do gry wchodzi tajemniczy Adam. W tle - powrót Korka, nowe uczucia Cegły i pytanie, czy lojalność, przyjaźń i miłość mają szansę przetrwać w świecie podziałów społecznych. Dorosłość właśnie zaczyna mówić: "sprawdzam".

Reklama

Ulubieni bohaterowie powracają

Na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych bohaterów serii i wcielających się w nich: Hugo Tarresa, Wiktorię Koprowską, Karola Rota, Igora Pawłowskiego, Krystiana Embradorę, Adę Grodzką, Olę Izydorczyk, Artura Gwizdaka oraz debiutującego na wielkim ekranie Aleksandra Idziego, którym partnerować będą m.in. Weronika Książkiewicz, Dawid Ogrodnik, Aldona Jankowska, Jarosław Gruda i Anna Szymańczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sekrety zza kulis „Piep*zyć Mickiewicza 3”! Polacy pokochali tę serię INTERIA.PL

Głos młodego pokolenia

"Piep*zyć Mickiewicza 3" to pełna emocji, humoru i buntu opowieść o tym, jak trudne staje się dorastanie w świecie, w którym wszystko dzieje się szybciej niż kiedyś. To film o młodych ludziach, którzy żyją między TikTokiem a maturą - i dopiero uczą się, czym naprawdę jest dojrzałość.

Film "Piep*zyć Mickiewicza 3" trafi do kin tuż przed Walentynkami - 13 lutego 2026 roku. Zobacz teaser i przekonaj się, że czasem najważniejszym egzaminem z dojrzałości nie jest matura, lecz... samo życie.