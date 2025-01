Złote Globy to jedna z najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu i telewizji przyznawana corocznie od 1944 roku. Ceremonia nie tylko wyróżnia najważniejsze osiągnięcia artystyczne w poprzednim roku, ale także stanowi jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w Hollywood. Uroczysta gala, połączona z wystawną kolacją, przyciąga uwagę widzów z ponad 165 krajów.

Złote Globy zostaną przyznane w 27 kategoriach: 15 filmowych i 12 telewizyjnych. Będą transmitowane na żywo na kanale CBS oraz platformie Paramount+ w niedzielę 5 stycznia 2025 roku. Ceremonię poprowadzi komiczka Nikki Glaser.

Kto wygra w kategoriach aktorskich? Czy Nicole Kidman pokona Angelinę Jolie? Czy Magnus von Horn zatriumfuje ze swoją "Dziewczyną z igłą" w kategorii filmu nieanglojęzycznego? Rozdanie dla Interii zrelacjonuje Artur Zaborski.

"Dziewczyna z igłą" i "Prawdziwy ból" z nominacjami do Złotych Globów

"Dziewczyna z igłą" może dostać nagrodę za najlepszy film zagraniczny na 82. ceremonii wręczenia Złotych Globów. Dziejąca się tuż po I wojnie światowej historia oparta jest o prawdziwe wydarzenia, które wstrząsnęły dwudziestowieczną Danią. Tytułowa dziewczyna z igłą, Karoline, zachodzi w ciążę, traci pracę w fabryce i zostaje pozostawiona sama sobie. Nad "Dziewczyną z igłą" w niemal każdym pionie produkcyjnym pracowało ponad 200 Polaków. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek.

O nagrody za najlepszy scenariusz i najlepszą komedię lub musical podczas najbliższej ceremonii powalczy "Prawdziwy ból" , czyli nowy film znanego hollywoodzkiego aktora Jesse'ego Eisenberga. Zdjęcia do produkcji realizowano w Polsce. To historia kuzynów Davida (Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

"Ten film jest listem miłosnym do Polski" - przekonuje Eisenberg, który ma polskie korzenie (jego pradziadkowie pochodzili z naszego kraju). Nominowany do Oscara za główną rolę w "The Social Network" artysta zatrudnił do realizacji swojej produkcji uznanych fachowców z Polski. W pracach uczestniczyli między innymi Michał Dymek (zdjęcia), Małgorzata Fudala (kostiumy), Olga Nejbauer (charakteryzacja) i Ewa Puszczyńska (produkcja).

W kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu został nominowany twórca i jeden z głównych aktorów w filmie - Jesse Eisenberg. Z kolei Kieran Culkin, który towarzyszy mu na ekranie, powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy.

Nominacje Złote Globy 2025 - kategorie filmowe

Najlepszy film - dramat:

"Brutalista"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Diuna: Cześć druga"

"Nickel Boys"

"September 5"

Najlepsza film - komedia lub musical:

"Anora"

"Challengers"

"Emilia Perez"

"Prawdziwy ból"

"Substancja"

"Wicked"

Najlepsza aktorka w dramacie:

Najlepszy aktor w dramacie:

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu:

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu:

Jesse Eisenberg - "Prawdziwy ból"

Hugh Grant - "Heretyk"

Gabriel LaBelle - "Saturday Night"

Jesse Plemons - "Rodzaje Życzliwości"

Glen Powell - "Hit Man"

Sebastian Stan - "A Different Man"

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Yura Borisov - "Anora"

Kieran Culkin - "Prawdziwy ból"

Edward Norton - "Kompletnie nieznany"

Guy Pearce - "Brutalista"

Jeremy Strong - "Wybraniec"

Denzel Washington - "Gladiator II"

Najlepszy reżyser:

Jacques Audiard - "Emilia Perez"

Sean Baker - "Anora"

Edward Berger - "Konklawe"

Brady Corbet - "Brutalista"

Coralie Fargeat - "Substancja"

Payal Kapadia - "Wszystkie odcienie światła"

Najlepszy scenariusz:

"Emilia Perez"

"Anora"

"Brutalista"

"Prawdziwy ból"

"Substancja"

"Konklawe"

Najlepszy film zagraniczny:

"Wszystkie odcienie światła"

"Emilia Perez"

"Dziewczyna z igłą"

"I'm still here"

"Nasienie świętej figi"

"Vermiglio"

Najlepszy film animowany:

"Flow"

"W głowie się nie mieści"

"Memoir of a snail"

"Vaiana 2"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"

"Dziki robot"

Najlepsze filmowe i box-office'owe osiągnięcie

"Obcy: Romulus"

"Beetlejuice Beetlejuice"

"Deadpool & Wolverine"

"Gladiator 2"

"W głowie się nie mieści 2"

"Twisters"

"Wicked"

"Dziki robot"

Najlepsza muzyka:

"Konklawe"

"Brutalista"

"Dziki Robot"

"Emilia Perez"

"Challengers"

"Diuna: Część druga

Najlepsza piosenka:

"Beautiful That Way" - "The Last Showgirl"

"Compressed/Repressed" - "Challengers"

"El Mal" - "Emilia Perez"

"Forbidden Road" - "Better Man"

"Kiss The Sky" - "Dziki robot"

"Mi Camino" - "Emilia Perez"

Nominacje Złote Globy 2025 - kategorie serialowe

Najlepszy serial dramatyczny:

"Dzień szakala"

"Dyplomatka"

"Pan i Pani Smith"

"Szogun"

"Kulawe konie"

"Squid Game"

Najlepszy serial komediowy lub musical:

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Dżentelmeni"

"Hacks"

"Nikt tego nie chce"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny:

"Reniferek"

"Sprostowanie"

"Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"

"Pingwin"

"Ripley"

"Detektyw: Kraina nocy"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Kathy Bates - "Matlock"

Emma D'Arcy - "Ród Smoka"

Maya Erskine - "Pan i Pani Smith"

Keira Knightley - "Black Doves"

Keri Russel - "Dyplomatka"

Anna Sawai - "Szogun"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu:

Kristen Bell - "Nikt tego nie chce"

Quinta Brunson - "Misja: Podstawówka"

Ayo Edebiri - "The Bear"

Selena Gomez - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Kathryn Hahn - "To zawsze Agatha"

Jean Smart - "Hacks"

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:

Adam Brody - "Nikt tego nie chce"

Ted Danson - "A Man on the Inside"

Steve Martin - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jason Segel - "Terapia bez trzymanki"

Martin Short - "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jeremy Allen White - "The Bear"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym:

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym:

Najlepsza aktorka drugoplanowa w telewizji:

Liza Colón-Zayas - "The Bear"

Hannah Einbinder - "Hacks"

Dakota Fanning - "Ripley"

Jessica Gunning - "Reniferek"

Allison Janney - "Dyplomatka"

Kali Reis - "Detektyw: Kraina nocy"

Najlepszy aktor drugoplanowy w telewizji:

Tadanobu Asano - "Szogun"

Javier Bardem - "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"

Harrison Ford - "Terapia bez trzymanki"

Jack Lowden - "Kulawe konie"

Diego Luna - La Máquina: Bokser

Ebon Moss-Bachrach - "The Bear"

Najlepszy występ stand-upowy:

Jamie Foxx - "What Had Happened Was"

Nikki Glaser - "Someday You’ll Die"

Seth Meyers - "Dad Man Walking"

Adam Sandler - "Love You"

Ali Wong - "Single Lady"

Ramy Youssef - "More Feelings".