W końcu! Oscarowy film można już obejrzeć za darmo w domu

"Oppenheimer": Oscarowa produkcja Christophera Nolana

"Oppenheimer" Christophera Nolana to historia tytułowego fizyka, zwanego "ojcem chrzestnym bomby atomowej".



Robert Oppenheimer w czasie II wojny światowej pełnił funkcję dyrektora naukowego "Projektu Manhattan" - przedsięwzięcia służącego skonstruowaniu pierwszej w historii bomby atomowej. Po opracowaniu śmiercionośnego narzędzia Oppenheimer zaangażował się w działalność na rzecz ograniczania wykorzystywania broni jądrowej, stając się jednym z największych symboli pacyfizmu.



Tytułowego bohatera zagrał Cillian Murphy , gwiazdor takich filmów, jak "Śniadanie na Plutonie", "Wiatr buszujący w jęczmieniu" oraz serialu "Peaky Blinders".

W produkcji wystąpili również: Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Josh Hartnett, Matthew Modine, Casey Affleck, Rami Malek i Kenneth Branagh.

Napisany przez Nolana scenariusz filmu został oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem książki Kaia Birda i Martina J. Sherwina "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" ("Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej").

"Oppenheimer" okazał się największym zwycięzcą tegorocznej gali rozdania Oscarów. Produkcja otrzymała aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film, reżyserię i dwie role męskie: pierwszoplanową (Cillian Murphy) oraz drugoplanową (Robert Downey Jr.). Ponadto wyróżniono zdjęcia (Hoyte van Hoitema), montaż (Jennifer Lame) oraz muzykę (Ludwig Göransson).



"Oppenheimer" już na streamingu

Dzieło Nolana cieszyło się ponadto ogromną popularnością w kinach. Zarobiło w nich aż 960 milionów dolarów.

Pod koniec ubiegłego roku "Oppenheimer" trafił na platformy VOD. Można go było wypożyczyć lub kupić m.in. na Prime Video i Apple TV+.

Od 21 marca oscarowa produkcja dostępna jest na SkyShowtime. Można ją tam obejrzeć za darmo w ramach abonamentu.

Chociaż platforma nie udostępnia szczegółowych wyników oglądalności, to pojawiły się informacje, że "Oppenheimer" był w ciągu pierwszych dni najchętniej oglądanym filmem w jej historii.