Viola Davis i Julius Tennon zdecydowanie wyróżniają się na tle innych znanych par. Nie wikłają się w skandale, nie opowiadania prasie o intymnych szczegółach swojej relacji. Wrażenie robi też imponujący, jak na hollywoodzkie standardy, staż ich związku. Davis i Tennon małżeństwem są od 2003 roku. Receptą na sukces jest być może to, że połączyła ich siła wyższa. Jak bowiem ujawniła gwiazda "Służących" w rozmowie z Oprah Winfrey , o pomoc w znalezieniu idealnego kandydata na życiowego partnera poprosiła Boga. Wyznanie to padło w zwiastunie nadchodzącego dokumentu "Oprah i Viola: Wydarzenie specjalne Netflix".

Viola Davis: Znalazła męża dzięki modlitwom

"Byłam wtedy strasznie samotna. Przyjaciel poradził mi: 'Słuchaj, powiedz Bogu, czego pragniesz. Uwzględnij wszystkie pożądane cechy, nawet te dotyczące wyglądu'. Upadłam więc na kolana i tak zrobiłam. Wyjaśniłam, że chcę dużego czarnego faceta z Południa, najlepiej rozwodnika, który ma już dzieci. Nie chciałam czuć żadnej presji związanej z rodzeniem dzieci. Może być sportowcem albo aktorem, kimś, kto rozumie środowisko artystyczne. Chcę, żeby miał silną wiarę i był katolikiem. Powiedziałam: 'Jeśli mi go dasz, zacznę regularnie chodzić do kościoła. Obiecuję'. Trzy tygodnie później poznałam Juliusa. Zaprosił mnie do kościoła na wspólną modlitwę. Zrobił na mnie ogromne wrażenie" - ujawniła laureatka Oscara.

Wideo Oprah + Viola: A Netflix Special Event | Official Clip: Julius | Netflix

Tennon doskonale pasował do opisu, który przedstawiła w swoich modlitwach Davis. Miał za sobą karierę piłkarską, znał show-biznes, bo pracował jako aktor i producent filmowy, a do tego był wierzący i miał dwoje dzieci z poprzednich związków. Choć aktorka początkowo nie planowała powiększania rodziny, w 2010 roku na świat przyszła córka pary, Genesis Tennon. "Już po pierwszej randce wiedziałam, że jest wyjątkowy, że to człowiek dla mnie. Lęki, niepewność, wszystkie złe emocje natychmiast zniknęły. Dzięki niemu moje życie stało się po prostu lepsze" - wyznała gwiazda z rozmowie z Winfrey. Dziś Davis prowadzi z ukochanym firmę producencką JuVee Productions

Dokument "Oprah i Viola: Wydarzenie specjalne Netflix" pojawi się w katalogu platformy już w najbliższy piątek, 22 kwietnia. Głównym tematem rozmowy jest nadchodząca książka aktorki, w której opowiedziała ona o trudnym dzieciństwie i dorastaniu w skrajnej biedzie pod "opieką" znęcającego się nad rodziną ojca alkoholika. Pamiętnik gwiazdy zatytułowany "Finding Me" na rynku wydawniczym zadebiutuje 26 kwietnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viola Davis: Zaczęłam być rozpoznawana Bauer UK

