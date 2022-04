1 / 7

Viola Davis należy do grona najbardziej cenionych aktorek, nawet jeśli na ekranie pojawia się jedynie w rolach drugoplanowych. W 2007 roku wystąpiła w filmie "Noce w Rodanthe" u boku Richarda Gere'a oraz Diane Lane. Jej następny film "Wątpliwość", gdzie Davis zagrała z Meryl Streep, Philipem Seymourem Hoffmanem i Amy Adams został bardzo wysoko oceniony przez krytykę, a sama Davis została nominowana do Oscara i Złotego Globu jako najlepsza aktorka drugoplanowa. Otrzymała również dwie nominacje do nagrody Gildii Aktorów Ekranowych: jako najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepszy zespół aktorski w filmie.