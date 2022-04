Amelia, atrakcyjna kobieta w średnim wieku, od wielu lat żyje w małżeństwie z rekonstruktorem średniowiecznych bitew. Związek stopniowo popada w rutynę, a przy tym nie daje kobiecie seksualnego spełnienia. Pięćdziesięciolatka nie jest nawet świadoma własnych pragnień i potrzeb. To, co przez całe życie pozostawało uśpione, zacznie budzić się wraz ze znalezieniem tajemniczej przesyłki pod drzwiami mieszkania.

Oprócz Katarzyny Figury w filmie wystąpili także Małgorzata Bogdańska i Piotr Cyrwus .

Zdjęcie Katarzyna Figura, Piotr Cyrwus i Karolina Porcari na planie filmu "Victoria" / Mizar Films / materiały prasowe

Karolina Porcari urodziła się w Warszawie ale wychowała w południowych Włoszech. Na studia wróciła do Polski. Studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej pozwoliły jej na dobre gruntowne przygotowanie do aktorstwa. W Krakowie aktorka miała możliwość studiowania u Krystiana Lupy, wybitnego znawcy teatru i jednego z najlepszych reżyserów teatralnych. Występowała także u Jerzego Federowicza. Porcari ma na koncie wiele serialowych produkcji, oglądać mogliśmy ją m.in. w "Barwach szczęścia", "Tajemnicy zawodowej" czy "Koronie Królów".

"Victoria" jest jednym z dwóch polskich filmów, które znalazły się w kategorii fabularnej w konkursie międzynarodoym Krakowskiego festiwalu Filmowego. Drugim jest “Obecność obowiązkowa" (reż. Adam Ziajski), czyli zaskakujący debiut o bohaterze zamkniętym w klaustrofobicznym pokoju, gdzie kolejne tygodnie upływają mu na wyszukiwaniu coraz to bardziej absurdalnych czynności przeplatanych postapokaliptycznymi wizjami o końcu świata.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara - nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (fabuła, animacja, dokument) i pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach. Festiwal kwalifikuje także do nagród BAFTA w kategoriach krótkiego dokumentu i fabuły.

Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 29 maja do 5 czerwca w krakowskich kinach oraz od 3 do 12 czerwca 2022 online na terenie całej Polski.

