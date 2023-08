Vera Farmiga urodziła się 6 sierpnia 1973 roku w Passaic County, w stanie New Jersey. Jest drugim z siedmiorga dzieci ukraińskich imigrantów - jej ojciec Mykhailo jest analitykiem komputerowym, a matka, Luba Farmiga - nauczycielką. Mała Vera dorastała w ukraińsko-amerykańskiej społeczności, do szóstego roku życia nie mówiła po angielsku.

Vera Farmiga: Myślałam i marzyłam po ukraińsku

"Byłam w ukraińskim harcerstwie. Uczyłam się ukraińskich tańców ludowych. Moja nauczycielka gry na pianinie była Ukrainką. Myślałam i marzyłam po ukraińsku" - mówiła w rozmowie z serwisem Vulture.



Reklama

"W społeczności ukraińskiej jest się zanurzonym w dziedzictwie, szanuje się je i rozumie. Zwłaszcza poprzez sztukę, wiele z tego jest przekazywane poprzez muzykę i taniec ludowy. To był pierwszy język, którego się nauczyłam. W każde święto moja ogromna rodzina zbierała się razem, kilka osób grało na gitarach, a ja siedziałam przy pianinie i śpiewałam (...). Ważną metodą nauki był taniec, sposób przekazywania historii" - wspominała.

Następnie uczęszczała do Ukraińskiej Szkoły Katolickiej w Newark, gdzie tańczyła w zespole ludowym. W 1991 roku Farmiga ukończyła Hunterdon Central Regional High School. Początkowo chciała studiować optometrię, jednak ostatecznie rozpoczęła studia aktorskie na Syracuse University's School of Visual and Performing Arts.

Zadebiutowała na Broadwayu w 1996 roku w sztuce "Taking Sides". W tym samym roku wystąpiła jako Miranda w "Burzy" w American Conservatory Theater. Następnie zagrała w australijskim serialu "Prawo miecza" u boku Heatha Ledgera, po czym kontynuowała karierę, grając w filmach. Po raz pierwszy na ekranie mogliśmy ją oglądać w produkcji telewizyjnej "Różane wzgórze" (1997). Trzy lata później wystąpiła w "Miłości w Nowym Jorku" (2000), której gwiazdami byli Richard Gere i Winona Ryder. Istotną kreacją była jednak dopiero rola Daphne Handlovej w kryminale Johna Herzfelda "15 minut" (główne role grali w nim Robert De Niro i Edward Burns). W 2003 roku zagrała w "Kandydacie" Jonathana Demme'a, na planie tego politycznego thrillera towarzysząc m.in. Meryl Streep, Denzelowi Washingtonowi i Lievowi Schreiberowi.

Vera Farmiga: Blisko szczytu 1 / 8 Vera Ann Farmiga urodziła się 6 sierpnia 1973 roku w Passaic County, w stanie New Jersey. Jest drugim z siedmiorga dzieci ukraińskich imigrantów - jej ojciec Mykhailo jest analitykiem komputerowym, a matka, Luba Farmiga - nauczycielką. Mała Vera dorastała w ukraińsko-amerykańskiej społeczności, do szóstego roku życia nie mówiła po angielsku. Następnie uczęszczała do Ukraińskiej Szkoły Katolickiej w Newark, gdzie tańczyła w zespole ludowym. W 1991 roku Farmiga ukończyła Hunterdon Central Regional High School. Początkowo chciała studiować optometrię, jednak ostatecznie rozpoczęła studia aktorskie na Syracuse University's School of Visual and Performing Arts. Źródło: Getty Images

Artystycznym przełomem w jej karierze była główna rola w "Aż do kości" (2004) Debry Granik (kilka lat później zasłynie oscarowym "Do szpiku kości"). Wcieliła się w matkę dwóch małych chłopców, męczącą się w nieudanym małżeństwie i starającą się zwalczyć kokainowy nałóg.

Jednak nam po raz pierwszy zapisała się w pamięci (i pewnie wielu innym osobom również) dopiero za sprawą kreacji w "Potędze strachu" (2006) Wayne'a Kramera, gdzie wcieliła się w żonę bohatera granego przez Paula Walkera.

Oscarowe filmy

Sławę przyniósł jej zaś występ w oscarowej "Infiltracji" (2006) Martina Scorsese, gdzie - jako Madeline - stworzyła miłosny trójkąt z Leonardo DiCaprio i Mattem Damonem.

Zdjęcie Vera Farmiga, Matt Damon i Leonardo DiCaprio na premierze "Infiltracji" / Evan Agostini / Getty Images

W rozgrywającym się w obozowej rzeczywistości czasów drugiej wojny światowej "Chłopcu w pasiastej piżamie" (2008) wcieliła się w matkę głównego bohatera (Asa Butterfield).

Jedna z jej najsłynniejszej kreacji pochodzi z komediodramatu "W chmurach" (2009) Jasona Reitmana. Za drugoplanową rolę Alex Goran była nominowana do Oscara, podobnie zresztą jak gwiazda tej produkcji - George Clooney.

W 2011 roku Farmiga zadebiutowała jako reżyserka obrazem "Przełamując wiarę", w którym ukazała zorganizowaną, ortodoksyjną społeczność wystawioną na próbę, gdy jedna z jej członkiń zaczyna wątpić. Inspirowany wspomnieniami Carolyn S. Briggs "This Dark World" film przestawiał historię młodej, delikatnej kobiety zmagającej się z życiem, miłością i zaufaniem, która przekonuje się, że niezależnie od tego, ile razy upadnie, ma w sobie wszystko, co potrzebne, by się podnieść i stać się silniejszą.

W latach 2013-2017 występowała w serialu "Bates Motel". Za rolę Normy Bates otrzymała nominację do nagrody Emmy w 2013, a w 2014 nagrodę Saturn.

Królowa horroru

Od dekady Vera Farmiga jest gwiazdą serii horrorów "Obecność" , opowiadającej opowiada historię Eda i Lorraine Warrenów (Farmidze partneruje Patrick Wilson), światowej sławy badaczy zjawisk paranormalnych, którzy zostali wezwani przez rodzinę terroryzowaną na odludnej farmie przez mroczną zjawę.

"Obecność" 1 / 11 Vera Farmiga w scenie z filmu "Obecność" Źródło: materiały dystrybutora

"Historie są jak bilety na pociąg. Ktoś wręcza ci bilet do jakiegoś miejsca, a ty jedziesz. Odkrywaliśmy interesującą, paranormalną przestrzeń. Chociaż wpadłam w panikę i przechodziły mnie dreszcze, miałam nieodpartą potrzebę zbadania tej historii" - mówiła aktorka.

O tym, że "Obecność" silnie oddziałuje na widzów, najlepiej zaświadcza wydarzenie z 2016 roku.

65-letni miłośnik horrorów, który wybrał się na pokaz filmu "Obecność 2" w mieście Tiruvannamalai w stanie Tamilnadu w Indiach, nie poradził sobie z ogromnym napięciem i doznał ataku serca. Po przewiezieniu do szpitala mężczyzna zmarł.

Wideo "Obecność 2" [trailer]

W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać także w telewizyjnych produkcjach. Pojawiła się gościnnie w produkcji Netfliksa "Halston", znalazła się też w obsadzie serialu "Hawkeye", w którym wcieliła się w Eleanor Bishop - matkę bohaterki granej przez Hailee Steinfield.