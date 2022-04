Informacja o kontynuacji komiksowego "Venoma" była w zasadzie tylko formalnością. Pierwsza część serii zarobiła w kinach na całym świecie 856 milionów dolarów, a druga - mimo pandemii COVID-19 - pół miliarda dolarów. Sceny umieszczone w trakcie napisów końcowych filmu "Venom 2: Carnage" oraz podobna scena w filmie "Spider-Man: Bez drogi do domu" , nie pozostawiały wątpliwości, że przed bohaterem granym przez Toma Hardy'ego rysuje się świetlana przyszłość.

Studio Sony: Pozostałe projekty

Drugim głośnym projektem studia Sony, który powstanie w najbliższej przyszłości, będzie kolejna część filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" . Debiutujący w 2021 roku film Jasona Reitmana zarobił w kinach na całym świecie 200 milionów dolarów, co wystarczyło do podjęcia decyzji o realizacji następnej części. Podczas CinemaConu nie podano jednak żadnych szczegółów fabuły wspomnianych wyżej filmów.

W trakcie wydarzenia studio Sony zaprezentowało także nową komiksową postać, której poświęcony będzie solowy film. To El Muerto - pierwszy latynoski superbohater Marvela. Zagra go raper Bad Bunny.



Widzowie obecni podczas wydarzenia mogli zobaczyć też montaż fragmentów najnowszych filmów studia. Znalazły się w nim urywki takich filmów jak poświęcony Whitney Houston film biograficzny "I Wanna Dance With Somebody", komiksowy "Kraven the Hunter", trzecia część "Bez litości" z Denzelem Washingtonem oraz nowy film z Tomem Hanksem - "A Man Called Otto".

Zapowiadający wspomniany wyżej montaż fragmentów filmowych Tom Rothman zapewnił, że wśród propozycji studia Sony znajdzie się "coś dla każdego".

