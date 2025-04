Więcej Johna Wicka, kina wytrzymają. Zapowiedziano trzy nowe filmy

Ogłoszono, że przygotowania do piątego "Johna Wicka" rozpoczną się niebawem. Poza jego reżyserem i gwiazdą nie znamy innych szczegółów zapowiedzianego filmu.

"John Wick". Zapowiedziano kolejne spin-offy

Wiadomo, że seria będzie poszerzana o kolejne spin-offy. Już 6 czerwca 2025 roku zadebiutuje "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka" z Aną de Armas w roli głównej. Swoje role powtórzyli w niej Reeves, Ian McShane oraz Lance Reddick. Ostatni z wymienionych zmarł w marcu 2023 roku. To ostatni raz, gdy zobaczymy go na dużym ekranie.

Potwierdzono także realizację spin-offa o postaci niewidomego zabójcy Caine'a, którą poznaliśmy w "Johnie Wicku 4". Swoją rolę powtórzy Donnie Yen, który będzie także reżyserem filmu. Zdjęcia rozpoczną się latem tego roku.

Oprócz tego powstanie film animowany, ukazujący przeszłość Wicka. Głosu użyczy mu oczywiście Reevesa. Reżyserem została Shannon Tindle, a scenariusz napisze Vanessa Taylor.

John Wick. Rola życia Keanu Reevesa

Reeves wciela się w Johna Wicka od 2014 roku. Pierwszy film z serii opowiadał o emerytowanym zabójcy, który wraca do fachu, by zemścić się na bandytach, którzy zabili jego psa — ostatni prezent od zmarłej żony.

Cykl "John Wick" doczekał się czterech filmów pełnometrażowych oraz trzyodcinkowego telewizyjnego spin-offa "The Continental: From the World of John Wick". Seria zarobiła w kinach ponad miliard dolarów.