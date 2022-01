"Uwierz w Mikołaja": Ruszyły zdjęcia do ekranizacji świątecznego bestselleru

Wiadomości

W połowie stycznia ruszyły zdjęcia do nowej produkcji pt. "Uwierz w Mikołaja", do której scenariusz na podstawie bestsellerowej książki Magdaleny Witkiewicz pod tym samym tytułem, napisała Ilona Łepkowska. Jest to pierwsza ekranizacja powieści tej poczytnej autorki. W filmie zobaczymy wielopokoleniową plejadę polskich aktorów, zaś reżyserką jest - odpowiedzialna m.in. za czwartą część serii "Kogel Mogel" - Anna Wieczur. Zdjęcia do produkcji są realizowane w Bielsku-Białej i okolicach oraz w Warszawie. Producentem filmu jest MTL MAXFILM.

Teresa Lipowska na planie "Uwierz w Mikołaja" /Marta Gostkiewicz/MTL Maxfilm /materiały prasowe