Film "Uwierz w ducha" (1990) odniósł olbrzymi sukces. Wystarczy wspomnieć, że przy budżecie wynoszącym tylko 22 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad 505 mln dolarów.

Patrick Swayze początkowo wcale się nie kwapił, by w ogóle przeczytać scenariusz tej produkcji. Być może częściowo dlatego, że rolę Sama, który zostaje zastrzelony na ulicy i wraca do swojej ukochanej jako duch, by ostrzec ją przed grożącym jej niebezpieczeństwem, odrzuciło wcześniej wiele gwiazd. W tym Harrison Ford, o którego twórcy "Uwierz w ducha" zabiegali najbardziej.

Wideo "Uwierz w ducha" [zwiastun]

"Uwierz w ducha": Firma Channinga Tatuma nabyła prawa

Channing Tatum w najnowszym wywiadzie ujawnił, że przygląda się potencjalnej głównej roli w remake'u romansu z 1990 roku, w którym Patrick Swayze zagrał ducha zamordowanego mężczyzny.

"Właściwie mamy prawa" - powiedział Tatum "Vanity Fair", odnosząc się do swojej firmy produkcyjnej Free Association. "Tak, mamy prawa do 'Ghosta'" - podkreślił.

"Ale zrobimy coś innego" - kontynuował, zauważając, że oryginalny film zawierał problematyczne stereotypy. "Myślę, że trzeba to trochę zmienić" - powiedział.

