Znamy ją jako Elsę z "Krainy lody". By rozwijać karierę... łamała prawo

Idina Menzel przyznaje się do nastoletnich błędów

W "The Kelly Clarkson Show" aktorka i wokalistka zdradziła, że jako 17-latka jeździła nocą po całym obszarze trzech stanów, by zdążyć na każdy możliwy ślub, na którym mogła wystąpić - pracowała wtedy jako wokalistka na takich wydarzeniach. Problem w tym, że miała jeszcze tylko tymczasowe prawo jazdy - takie, które nie pozwala prowadzić po zmroku.

"Jeździłam nielegalnie do każdej świątyni, każdej sali weselnej, gdzie tylko się dało" - opowiadała ze śmiechem.

I choć dziś ma na koncie role, o których marzy każda dziewczyna śpiewająca w domowym zaciszu, Idina też kiedyś dopiero zaczynała.

"Szczerze mówiąc, wtedy, gdy miałam 17 lat, nie mogłam uwierzyć, że zarabiam pieniądze jako profesjonalna piosenkarka" - mówiła Menzel.

Wzruszający moment nastąpił, gdy w studiu pojawiła się para, której ślub uświetniła... ponad 30 lat temu! Przynieśli nawet zdjęcie, na którym widać młodziutką Idinę.

"Wyglądałam na nieszczęśliwą, ale to pewnie dlatego, że ktoś starszy powiedział mi, że śpiewam za głośno" - żartowała.

Skąd znamy Idinę Menzel?

Idina Menzel ma na koncie trzy solowe albumy: "Still I Can’t Be Still "(1998), "Here" (2004) oraz "I Stand" (2008), z którego pochodzi singiel "Brave". Jej utwór "A Hero Comes Home" trafił na ścieżkę dźwiękową filmu "Beowulf" Roberta Zemeckisa. Szerokiej publiczności znana jest również z roli Shelby Corcoran w serialu "Glee", filmu "Zaczarowana" (2007) oraz jako głos Elsy w animacji "Kraina lodu" (2013). W 2021 roku wcieliła się także w macochę w musicalu "Kopciuszek" produkcji Sony, do którego współtworzyła ścieżkę dźwiękową.

