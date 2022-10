Pierwotnie w roli, w którą wciela się Salma Hayek , miała wystąpić Thandiwe Newton. W kwietniu tego roku gwiazda serialu "Westworld" zrezygnowała z udziału w tym filmie, a jako powód podała kłopoty rodzinne. Zastąpiła ją Hayek, która w ostatnich miesiącach wręcz nie "schodzi" z dużego ekranu. Można ją było ostatnio oglądać w takich produkcjach jak "Bodyguard i żona zawodowca", "Eternals" i "Dom Gucci".

Szczegóły fabuły filmu "Magic Mike’s Last Dance" trzymane są w tajemnicy. Wiadomo, że akcja rozgrywać się będzie w Miami. Potwierdza to też podpis, jaki do pierwszego zdjęcia z tej produkcji dodał Channing Tatum . "Wszystko, co dobre, zaczyna się w Miami" - napisał aktor, publikując w swoich mediach społecznościowych pierwszy fotos z filmu.

"Magic Mike’s Last Dance": Co wiemy na temat filmu?

Wcześniej Tatum dzielił się już też szczegółami trzeciej części filmu, nazywając go odwróconym "Pretty Woman", w którym będzie dużo tańca. Oprócz zagrania roli głównej, Tatum jest też współproducentem tego dzieła. Produkuje go razem z Reidem Carolinem, który też odsłonił nieco rąbka tajemnicy. "Nasz film będzie o kobiecie, która utknęła w okropnej pracy striptizerki. Gdy zaczyna się zastanawiać, co tam robi, pojawia się Mike i ją ratuje" - wyznał w rozmowie z portalem "Variety".

Tatum jakiś czas temu zapowiedział, że będzie to jego ostatni występ w roli tytułowego Mike’a. Choreografia filmu zainspirowana została legendarnym musicalem "Cały ten zgiełk", a popularny aktor dodaje, że będzie mógł pójść na całość, skoro nie zamierza już wracać do tej serii. "Zaczynam ten film naprawdę zwariowanym tańcem. Z kolei na końcu być może wykonam numer, z którego słynne jest przedstawienie 'Magic Mike Live'. Będzie się działo" - zapewnia Tatum.

Reżyserem filmu "Magic Mike’s Last Dance", podobnie jak w przypadku pierwszej części tej serii, jest Steven Soderbergh.